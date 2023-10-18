暢YEN睇咩位？樂觀派料重回6算　美銀估殘見...

日圓兌美元弱勢未止，近一星期於149水平徘徊，與150關口再度只有一步之遙。對於日圓下一步走勢，綜觀華爾街分歧愈來愈大，悲觀派估最低跌至155左右，樂觀派則料會升至130。折換為每百日圓兌港元，即介乎5算至6算水平；圓匯目前企約5.2。

外媒綜合報道，對於日圓前景，分析師之間出現了2016年以來的最大分歧，主要原因是對美國經濟前景及其對美元影響的不同看法。認為聯儲會將維持高利率的，預計美元兌日圓會走強；反之，預計日圓大漲的分析師認為，美國經濟衰退和美元走軟不可避免。

盛寶銀行日本行政總裁Johan Gade稱，「比起日本央行的行動，更能改變日圓走勢的是美國會發生甚麼」。他認為導致日圓疲軟的真正驅動因素是利差。由於聯儲局進入激進的緊縮周期，而日本央行堅守負政策利率，兩相鮮明對比，這差距現在接近20多年來的最大水平。

美國銀行日本外匯和利率策略主管Shusuke Yamada表示，日圓與聯儲局的政策周期聯繫太過緊密，因此看到聯儲局減息可能性上升之前，日圓可能會持續走弱。該行預計，明年第一季前美元兌日圓匯率將升至155。這

另邊廂，花旗外匯策略師看法樂觀，全球宏觀和新興市場策略主管Dirk Willer預計，日圓兌美元將在6至12個月後升至130。原因是基於美國經濟衰退最終將拉低孳息率，以及日本央行一定程度緊縮的預期。