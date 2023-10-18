陳浩濂：仍為「資本投資者入境計劃」訂細節

港府在今年的財政預算案中公布引入新的「資本投資者入境計劃」，惟至今仍未有細節出台。署理財經事務及庫務局局長陳浩濂書面回覆立法會議員提問時透露，政府一直積極釐訂新計劃的具體細節，敲定後會作出公布。有關申請人在港的投資範疇、金額要求、居留安排等規定，港府正在審視當中以作出合適的調整，投資金額要求將會倍增。

根據舊的資本投資者入境計劃要求，申請者於遞交申請前6個月，在港投資至少1000萬港元，包括以港元交易的港股、債券、存款證、合資格集體投資計劃等，惟不包括物業投資。換言之，新計劃投資門檻至少2,000萬元。

他指，新計劃將大致沿用原有「資本投資者入境計劃」的框架和申請資格，申請人須將一定金額的資產，投放在本地市場，但不包括物業投資。在通過審批後，便可來港居住及發展。

投資範疇方面，他指，金融資產以外，會增加有利香港長遠發展的資產類別，包括創新科技，以達致吸引更多新資金和人才落戶香港，為經濟注入新動力的同時，促進本港相關行業發展。

陳氏重申，新計劃目標是進一步豐富人才庫及吸引更多新資金落戶香港，以帶動金融及其他相關專業服務的需求，支持香港資產和財富管理業的蓬勃發展。