【多圖】雨後現樓示範單位曝光　共涉4個單位

星星地產旗下元朗雨後，周三(18日)首度開放現樓單位傳媒予參觀，共涉及4個單位，均位於21樓，戶型涵蓋開放式至三房間隔。

最新曝光的三房單位為21樓E室，實用面積717方呎。客廳採以長形設計，設有落地玻璃趟門連接露台，望向橫洲一帶。廚房採傳統梗廚設計，配備雙門雪櫃、酒櫃、洗衣及乾衣機等家電，另設有通風窗。兩個睡房均設大玻璃窗，吸納戶外光線。主人睡房另有浴室，提供浴缸及地暖設備。

旁邊的21樓F室為兩房間隔，實用面積475方呎，單位大門側設有一組高身儲物櫃，並備有三腳插座、USB 插座及無線充電器。開放式廚房的廚櫃設有收納式摺疊餐枱。其中一間睡房可望及山貝河。

至於，開放式單位為21樓S室，實用面積294方呎，外望東頭工業區。與其他單位同樣，地板鋪砌減衝擊噪音墊層，而開放式廚房的廚櫃下方，踢腳板部分設計成踢腳櫃桶，增加儲物空間。浴室洗手盆下方，設置隱藏式腳踏，方便兒童企高使用洗手盆。另外，21樓K室為一房間隔，實用面積371方呎。

發展商將於明(19日)起對公眾開放8個現樓單位，以供參觀。