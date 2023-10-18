法國外貿銀行上調內地全年經濟增長預測至5.2%

內地第三季國內生產總值(GDP)按年增長4.9%，法國外貿銀行最新上調內地今年全年經濟增長預測，由5%調升至5.2%。

法國外貿銀行表示，內地的數據繼續反映現時內地以消費谷經濟，而在這個非典型復甦周期內，他指要留意內地民眾的消費反彈力度能否持續，以及中央如何維持市場信心。

該行又指，雖然房地產投資重要程度較昔日低，但對經濟的拉動力不可以忽視，又認為人民幣貸款數據仍然較弱，就算中央約部分明年新增地方債限額料提前下達，具體成效仍有待觀察。

人民幣走勢方面，法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞(Alicia Garcia Herrero)認為，隨着內地經濟數據勝預期，人民幣或會轉強，估計兌美元匯價在7.3已經觸底。

另法國外貿銀行舉行人民幣國際化進程監察網路研討會，提及人民幣國際化趨勢不一，在貿易、貸款及債券的離岸融資地位提升，但同時在投資貨幣的動力有所減弱，因內地股市下跌所致。

不過，據該行人民幣國際化指標(NRII)顯示，人民幣國際化整體趨勢樂觀，並料中央會在「一帶一路峰會」期間力求推動人民幣國際化。