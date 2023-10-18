道期跌37點 金價上望1940美元

美匯指數報106.16；港匯見7.8278；離岸人民幣(CNH)報7.3171；美元兌日圓報149.76；歐元處1.058；英鎊報1.2182。金價報1,938美元。油價漲逾1%，布油報91.4美元，紐油報88.35美元。比特幣企2.8萬美元。道指期貨跌37點。

●市後關注點

-20:30 美國9月新屋動工

-美元債寬限期結束未付，碧桂園向外媒暗示將違約。

-比亞迪料首三季多賺逾倍，股價收漲6.9%。

●殺人鯨資本：中國收緊外企取得數據，將加劇資金外流。

●傳滙豐禁止員工使用公司配發手機收發簡訊。

●無永遠的敵人！傳微軟與亞馬遜達成78億元大交易。

●領航向螞蟻集團出售合資公司持股。

●IMF降明年亞太區經濟預測至4.2%，內房危機影響持續。

●中國經濟：

-內地第三季GDP增幅放緩至4.9%，城鎮失業率降至5%。

-國統局：首3季中國房地產開發投資按年降9.1%。

-國統局：內地首3季發電量增4.2%。

-安聯：綠色能源和數碼經濟有望成中國新增長引擎。

-法國外貿銀行上調內地全年經濟增長預測至5.2%。

-官媒：內地經濟基本面明顯好轉，人民幣匯價有穩定支撐。

●陳浩濂：金融科技周料吸引全球逾3萬人參與；另仍為「資本投資者入境計劃」訂細節。

●港元拆息普遍向下，1個月回落至5厘樓下。