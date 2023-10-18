【產經直播】港股繼續易跌難升？

以巴戰事持續，加上美國限制英偉達(Nvidia)對華出售晶片，隔晚美股個別發展，雖然內地第三季經濟增長4.9%勝預期，但港股周三(18日)反覆偏軟，全日好淡爭持，收市跌40點，報17,732點。港股繼續易跌難升？現水平支持力度有幾大？

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