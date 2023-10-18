【產經直播】港股繼續易跌難升？
2023年10月18日 16:30
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華盛證券經紀部董事李偉傑（左）
以巴戰事持續，加上美國限制英偉達(Nvidia)對華出售晶片，隔晚美股個別發展，雖然內地第三季經濟增長4.9%勝預期，但港股周三(18日)反覆偏軟，全日好淡爭持，收市跌40點，報17,732點。港股繼續易跌難升？現水平支持力度有幾大？
美國收緊對中國AI晶片出口管制，並有13間中國科技企業被美列入實體清單，市場憧憬內地將加大晶片生產，中芯國際(00981)連升第二日，收市漲近2%；不過華虹半導體(01347)則由升轉跌，晶片股炒作空間有限？另外，天風國際分析師郭明錤認為，美國晶片新禁令，英特爾或成為最大輸家，而聯想(00992)為英特爾大客之一，全日勁跌一成，成表現包尾藍籌，聯想真係咁悲觀？
比亞迪(01211)發盈喜，預期第三季淨利潤將達95.5億至115.5億元人民幣(下同)，按年升67%至102%；首三季盈利205至225億元，按年增長1.2倍至1.42倍。股價今日抽升近7%，連帶其他車股亦向上，比亞迪最新部署策略？
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