經絡：9月新批按保宗數4年低　本季料續低位徘徊

據經絡按揭轉介研究部及香港按揭證券有限公司資料顯示，今年9月份新批出按揭保險計劃貸款宗數及金額為1,438宗及79.28億元，按月分別減少28.6%及31.9%，宗數及金額連跌6個月，宗數創4年的新低，金額則創47個月的新低。9月份新取用按揭保險計劃貸款宗數及金額為768宗及42.16億元，較8月份急跌27.8%及30.9%，宗數及金額連跌3個月，宗數創46個月的新低，而金額創45個月新低；平均新取用按保貸款金額為549萬元，按月下跌25萬元或4.4%。

今年首9個月，新批出按保貸款宗數及金額為29,701宗及1,655.09億元，比去年同期分別減少13.3%及18.1%，宗數及金額創近4年的首9個月新低。期內，新取用按保貸款宗數及金額為13,143宗及735.03億元，比去年同期分別減少9%及12.2%，宗數創近4年首9個月新低，而金額創近3年的首9個月新低。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，第3季樓市交投持續疲弱，市場觀望氣氛濃厚。加上息口高企下，影響市民入市意欲。另外自政府於7月份放寬銀行按揭成數上限後，按保數字一直下跌，反映新措施減少買家對按保的需求，即使不用透過按保仍能承造最高7成按揭。曹德明料第4季按保數字仍會低位徘徊。