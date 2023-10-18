平安好醫生董事長方蔚豪請辭　李斗接任

據了解，方蔚豪將到母企平安集團其他崗位任職，開啟新的重要工作。

李斗現年47歲，自今年8月加入平安好醫生，並擔任非執行董事一職。其先後在醫藥、快消、保險、養老等領域擔任高級管理職務，洞悉消費者需求，並據此部署後端產品研發、供應渠道建設及數碼化運營等方面具豐富經驗。曾任中國平安人壽保險董事長特別助理、瑪氏箭牌糖果(中國)有限公司銷售副總裁及中國區需求總經理。

平安健康董事會形容李斗具備豐富的專業履歷和經營經驗，也有很強的戰略領悟力和執行力，視野開闊，銳意創新。在平安人壽任職期間，其賦能平安人壽的「健康+」業務模式卓有成效，並帶領平安人壽居家養老團隊「從無到有」，完成全新產品線建立和服務體系搭建，且與保險融合形成全新銷售體系。過去一年，通過打造三位一體全天候陪伴養老管家、10大場景服務一站式供應及智能監督體系，不斷探索構建服務壁壘，追求長效經營，取得重大經營成果。

該公司指，目前公司戰略定位篤定，發展路徑清晰，經營管理不斷升級，財務穩健。相信在新的管理層領導下，公司會進一步實現業務健康、高質量發展。當下，中國平安正在持續加強「綜合金融+醫療養老」戰略發展，作為集團管理式醫療模式的重要組成部分和平安醫療健康生態圈旗艦，公司會將繼續深耕醫療健康產業，提供「專業有溫度」的好產品和好服務。