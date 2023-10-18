第3季九龍區豪宅租金按季升4%　港島新界僅微揚

第一太平戴維斯最新發表的2023年第三季香港住宅租賃市場報告指出，在7月及8月期間，香港住宅租賃市場非常活躍，尤其是每月租金2萬至5萬港元之間的查詢度極高，反映新來港就業人士偏好和預算，上季九龍區豪宅租金指數較第二季上升約4%，而港島區和新界區豪宅租金指數則輕微升約0.9%。

報告指出，收入相對較低的新來港就業者偏愛新樓盤，尤其是較後期的日出康城項目及黃竹坑站上蓋的租盤，而九龍站仍然受到法國和日本外籍人士的歡迎，預算大多高達5萬元。

至於預算較高的租戶如航運業人士，包括俄羅斯和中東的外籍人士，對考慮在香港設立辦事處的興趣有所增加，促進港島區豪宅和聯排別墅的需求。其中整體聯排別墅的租金指數按季上升約4.2%。此外，本港航空公司的飛機師對服務式住宅的需求回升，其預算約5萬元，首選為中半山。不過，大部分飛機師都是簽訂短期合約，如果就業狀態發生變化，就可能轉至一般的租賃市場。而服務式住宅的租金指數按季則微跌約0.1%。

另外，灣仔、天后和上環仍然是內地人才的首選地點，其預算在2萬至3萬元之間，主要是該批地區提供便利的交通和豐富的生活設施。第一太平戴維斯研究及顧問諮詢部董事湯卓軒表示，香港住宅租賃市場經歷了一個熱鬧的夏季，樓盤諮詢量激增，惟優質住宅選擇不足。

該行資深董事及香港住宅服務部主管金蔓莉指，高級服務式住宅受到高預算人士的強烈需求，尤其是來自內地、歐洲（不包括英國）、新加坡和印度的金融業人士。然而，來自美國和英國的高預算外籍人士的需求在2023年第三季度有所減弱。