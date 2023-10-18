中原按揭：非按保上會比例增　新批及取用按保貸款量續降

中原按揭董事總經理王美鳳指出，根據香港按證保險數字，2023年9月份新批按保宗數連跌6個月，按月再減少28.6%至1,438宗，金額亦連跌6個月，按月減少31.9%至79.3億元，宗數及金額分別創過去48個月及47個月新低。9月份新取用按保亦回落至千宗以下水平，連跌3個月，按月再減少27.8%至768宗，創過去46個月新低，貸款額亦按月回落30.9%至42.2億元，同樣連跌3個月，創過去45個月新低。

王解釋，第3季樓市持續淡靜，物業交投跌至逾5年新低，加上7月政府放寬按揭成數出台，銀行按揭成數提高，樓價1,500萬元以下的基本按揭成數已提高至7成，讓買家可減少使用按保上會，市場上之按保比例隨之減少; 兩項因素促使近期批出及取用之按保貸款量連月減少。由於近月樓市受壓交投量續跌，預料年內第4季數字仍未能扭轉將處於較低水平。

今年首9個月新批按保貸款有29,701宗，涉及金額1,655億元，較去年同期分別減少13.3%及18.1%，宗數及金額均創過去4年同期新低。今年首9個月新取用按保貸款有13,143宗，涉及金額753億元，較去年同期分別減少9%及減少12%，宗數及金額分別創過去4年及3年新低。