美國祭新晶片禁令　內企囤貨應對　RTX4090斷貨

美國進一步擴大對中國晶片出口禁令，計劃阻止英偉達(Nvidia)等公司向中國出口先進人工智能(AI)晶片，其中英偉達A800、H800，以及零售級別的RTX4090晶片將受到影響，不過有內媒報道指，不少中國廠商已預先囤貨應對。

新禁令將在30天內生效，將涵蓋英偉達專為中國市場打造的降規版晶片A800和H800晶片。美國商務部長雷蒙稱，新措施是堵塞去年10月禁令的漏洞，華府「至少每年更新一次」，主要目標是限制中國獲得AI和軍事領域的先進晶片。她強調，無意在經濟上傷害中國，指中國仍能進口價值數千億美元的美國晶片。

內媒引述中國一家伺服器廠商內部人士表示，「10月初就接到這個(禁售)消息，目前已經囤了足夠量，不過未來還是有很大壓力。」

分析師Kunjan Sobhani指出，中國大客戶預期華府會提出這類限制措施，帶動最近中國大客戶的訂單激增，800系列晶片的庫存增加，從而提振英偉達的銷售。Sobhani稱，短期內該限制措施「不會產生太大影響，但可能在長期方面會衝擊英偉達」。

另外，英偉達零售用途的RTX4090顯示卡(GPU)亦在新禁令之中，目前內地多間與英偉達合作的廠商，亦在網店將RTX4090顯卡下架。