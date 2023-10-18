【高息累事】全球企業破產恐提速　美企勁飆47%

美國中長期國債孳息率持續攀升，逼近5厘水平，當中5年期美國債息一度更升至4.896厘，續創2007年以來新高。全球主要經濟體利率持續高企，導致各地企業乃至主權政府的財政壓力日益沉重。評級機構惠譽預期，今年整體新興市場主權經濟體的利息償還總額將大增1,000億美元，達到8,920億美元；並在明年進一步增至9,720億美元。安聯貿易最新的報告亦估計，今、明兩年全球企業破產數目將會增長6%及10%，而美國企業今年的破產數目更料大增47%！

貿易信用保險公司安聯貿易發布了《全球企業破產報告》，該公司的企業破產研究首席分析師Maxime Lemerle表示：「利率持續高企正在減少房地產和耐用品等行業的需求，並將開始對大西洋兩岸(歐洲、美國等地)的其他高負債行業的償付能力構成壓力，例如公用行業及電訊等。」

Lemerle又提到，全球企業營運資本需求(WCR)相對收入的比例為86日，創下了歷史新高，比疫情前水平高出2日以上。WCR主要反映企業維持日常經營所需的流動資金，該數字愈高意味企業要保留更多現金進行周轉。他解釋指，由於WCR出現結構式上升，利率高企還使得企業融資成本增加，為建築、機械和運輸設備等行業帶來了風險。

安聯貿易認為，企業收入衰退的情況正在加劇。由於收入及盈利的減少，企業現金流動性正在惡化，而且在2025年之前也不太可能好轉。其行政總裁Aylin Somersan Coqui表示，總體而言，在經濟增長長期放緩的背景下，大多數企業無法通過營運增加現金儲備，故繼去年增加1%之後，全球企業破產數量將在今、明兩年加速上升。

她又稱，在全球經濟增長放緩的背景下，商業付款期限可能會延長，導致未來幾個季度企業破產數量增加。她解釋︰「目前47%的企業的全球應收帳款天數已超過60日。付款每延遲一日，就相當於在美國產生1,000億美元、在歐盟900億美元，以及在中國1,400億美元的融資缺口。對於中小企業而言，由於銀行貸款已經枯竭，填補這些融資缺口可能是一大挑戰。」

就地區分項數據而言，報告預計今年美國企業破產數目將大增47%，明年亦會增長22%；顯著地高於西歐地區今年5%、明年13%的增幅。亞太區方面，南韓、日本、澳洲今年破產數亦急速增長，料增幅分別為41%、35%及29%。安聯貿易估計今年中國企業破產數不升反跌，料按年減少14%，直到明年及2025年才會有所上升。

值得留意的是，雖然有許多中國房地產公司已無力還債，但這些企業多數只在境外申請破產保護，而未有在中國境內正式破產。

環球利率飆升亦對新興市場政府構成重大壓力。惠譽分析師Ed Parker預計，新興市場政府利息開支佔收入比率的中位數，將從2022年的8.3%，增至今年的9.5%和明年的10.3%；又指美國國債孳息率長期高企，可能會為新興市場資金成本帶來「更大幅度、持續增加的風險」。在其他條件相同的情況下，利率相對於經濟增長速度上升的話，政府將需要收緊財政政策以減少赤字，以穩定政府債務與國內生產總值(GDP)的比例。