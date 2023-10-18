陳政深：內銀股估值已反映市場看法　建議避開內銀板塊

中國多處地方政府償債能力成疑，有傳內銀奉命以展期、低息貸款置換地方債，市場關注內銀板塊的風險。艾德金融董事陳政深認為，現時內銀股估值已反映市場對其看法，雖然部分內銀股息率高，但企業派息前提是企業盈利具可持續性及股價穩定性，而內銀本已受疲弱的房地產市場影響，當局的要求或拖低內銀股本收益率(ROE)，建議投資者避開內銀板塊。

據了解，原本在2024年或之前到期的貸款如果逾期將被歸類為「正常」貸款，而非不良貸款。

他提到，地方政府發債，主要用於基建項目，例如公路，並透過收費收入還息，直至債券到期。一旦過程中現金流受壓，未能償還利息，便會出現債券違約，因而需要債券展期。

他指，若傳聞屬實，債券展期後成為新貸款，將不會被納入為不良貸款，改變了內銀資產質素結構，相信短期內不會太影響內銀的資產質素，仍可維持現有水平，惟只屬緩兵之計。

他又指，內地經濟核心在於外貿，惟現時表現仍弱，加上中國與其他國家的關係漸緊張，不利貿易表現。另外，內房銷售仍然低迷，連帶影響其他相關消費及產業表現，認為現時仍不是中資概念股的入市時機。