珀麗灣移民盤劈價140萬　三房海景戶760萬元易手

移民業主繼續劈價賣樓，馬灣珀麗灣套三房海景單位，原業主已移民英國，累減140萬元，以760萬元沽貨套現。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯陳昌裕稱，鰂魚涌太古城本月錄約11宗買賣，該盤隋宮閣中層G室，實用面積約716方呎，叫價約1,280萬元，議價後獲用家以1,138萬元承接，呎價約15,894元。

●中原李子駿表示，堅尼地城美菲閣2座中層F室，實用面積約329方呎，兩房間隔，叫價650萬元，因應市況轉淡曾下調叫價，最新以535萬元成交，累減115萬元或約17.7%，呎價約16,261元，原業主持貨約7年，單位帳面升值約4.5%。

●中原盧宏基指，堅尼地城Imperial Kennedy高層D室，實用面積約525方呎，兩房間隔，享海景，放盤時叫價1,450萬元，現以1,268萬元沽出，累減182萬元，呎價約24,152元，做價較1年前同類型單位回落逾一成。

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九龍區

●中原袁顯岸稱，紅磡半島豪庭2座中層F室，實用面積約713方呎，套三房間隔，望市景，議價後以980萬元沽出，呎價約13,745元，同類型低層單位，今年年初曾售1,080萬元，是次成交價相差100萬元。

●中原洪金興表示，茶果嶺麗港城10月暫僅錄約兩宗買賣，包括33座中層F室，實用面積約517方呎，兩房間隔，原先開價650萬元，議價後減至608萬元易手，呎價約11,760元。

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新界區

●中原溫詩雁指，馬灣珀麗灣25座低層C室，實用面積約759方呎，套三房連儲物房間隔，享海景，今年4月叫價900萬元，本月新叫價為800萬元，原業主見樓市相當疲弱，加上已移民英國，最終以760萬元沽出，呎價約10,013元，累減140萬元。

●中原謝家偉稱，荃灣10月錄得約30宗二手買賣，全·城滙7座高層A室，實用面積約538方呎，兩房間隔，4月以1,100萬元放盤，多次降價，最終減至993萬元成交，呎價約18,457元，原業主一手買入，約6年帳面獲利約93.5萬元。

●美聯鍾家豪指，荃灣翠豐臺1座高層H室，實用面積約437方呎，兩房間隔，7月放盤叫價680萬元，減價至570萬元獲上車客購入，呎價約13,043元，原業主於2011年以約279萬元買入。

●中原譚榮輝指，屯門掃管笏上源1B座高層C室，實用面積約460方呎，兩房間隔，叫價538萬元，最近減價至518萬元，獲外區客議價28萬元，以490萬元成交，呎價約10,652元，原業主則於2019年11月以633.3萬元一手購，帳蝕143.3萬元。

●祥益古文彬表示，屯門居屋兆康苑H座低層8室，實用面積約429方呎，兩房間隔，區外首置客見單位附裝修及基本傢電，減價38萬元，已補價自由市場以390萬元購入，呎價約9,091元，原業主於2018年連地價購入，帳面虧蝕約63.8萬。

●中原文家輝指，天水圍嘉湖山莊樂湖居3座中層G室，實用面積約548方呎，三房間隔，開價525萬元，累減62萬元，減至463萬元獲承接，呎價約8,449元，新買家為同區上車客。

●中原伍耀祖表示，天水圍居屋屏欣苑A座中層12室，實用面積約447方呎，未補價第二市場叫價520萬元，累減40萬元或約8%，獲用家以480萬元承接，呎價約10,738元，較一手買入價帳面升值約1倍。

●美聯楊浩然指，大埔新峰花園11座低層A室，實用面積約513方呎，兩房間隔，先前以550萬元放售，獲用家議價30萬元，以520萬元承接，呎價約10,136元，原業主持貨3年多帳面蝕讓約148萬元。

●中原吳嘉權稱，火炭銀禧花園7座高層D室，實用面積約506方呎，兩房間隔，開價約605萬元，議價後以590萬元沽出，呎價約11,660元，做價較同類型單位去年3月成交回落約兩成多。

●中原黎宗文表示，沙田及大圍11月暫錄約33宗二手買賣，按月增約57%，沙田居屋愉田苑G座低層6室，實用面積約568方呎，三房間隔，6月未補價第二市場開價約440萬元，8月減至380萬元，議價後以340萬元易手，呎價約5,986元，累減約100萬元。

●世紀21奇豐李仕明指，大圍壹號雲頂2座低層C室，實用面積約1,166方呎，三房間隔，原以1,960萬元連車位放盤，放盤11個月，調整至1,880萬元沽出，呎價約16,123元。

●世紀21奇豐蔡蓓稱，馬鞍山銀湖‧天峰2座高層H室，實用面積約603方呎，兩房間隔，享園景，放盤4個月，叫價1,000萬元，減價62萬至938萬元成交，呎價約15,556元。

●中原張義強表示，馬鞍山10月暫錄約25宗二手買賣，按月升近八成，其中迎海3座中層F室，實用面積約548方呎，兩房連儲物房間隔，望全海景，開價約948萬元，議價後以883.88萬元獲承接，呎價約16,129元，新買家為外區租客。

●美聯謝建業指，將軍澳日出康城SEA TO SKY的2座中低層F室，實用面積約468方呎，兩房間隔，8月已放盤叫價750萬元，因市況持續向下，再兩、三次下調叫價至715萬，最终售708萬元，呎價約15,128元，約3年帳面貶值約10.6萬元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋廣明苑A座中層4室，實用面積約539方呎，兩房間隔，有裝修，同層另一單位早於2005年發生事故，上址於2021年未補價第二市場叫價488萬元，近減至388萬元，最終售368萬元，呎價約6,827元。

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