美股道指挫近百點　大摩績後瀉逾6%

美股3大指數早段受壓，道指跌85點，報33,912點；標指跌18點，報4,355點；納指跌67點，報13,466點。港股夜期報17,697點，跌61點，低水36點。

美國金融企業上季業績表現參差，摩根士丹利公布截至9月底止一季業績，期內收入按年升2.21%至132.73億美元，純利則按年跌8.51%至24.08億美元。期內投資銀行收入亦下跌2.54%至56.69億美元，預期信貸損失(PCL)亦由去年的3,500萬美元大增至1.34億美元。

作為一家投資銀行，大摩未能受惠於整體利率上漲，上季淨利息收入按年減少21.25%至19.77億美元，表現遠差過花旗、美銀、摩通等靠零售銀行業務大賺的華爾街銀行。話雖如此，大摩上季的盈利表現實際上仍略好過市場預期，其股價於周三早段跌6.34%。

另外，美國證券交易平台盈透證券(Interactive Brokers)上季收入按年升44.93%至11.45億美元，主要受惠於季內淨利息收入按年大增54.96%。至於交易佣金收入按年亦有4.06%的增幅，達到3.33億美元。該公司上季純利按年升68.68%，至1.67億美元，其股價早段跌4.84%%。

納斯達克上季收入按年減少6.8%，主要受累於市場交易平台收入下跌；惟受其他業務帶動，純利仍然按年持平，錄2.94億美元。

其他個股消息方面，大型日用品公司寶潔(P&G)於截至9月底止一季收入為218.71億美元，按年增長6.1%，惟整體產品銷售按年減少了1%，為連跌6個季度；純利按年增長14.77%至45.21億美元。該公司大致上維持了對2024財年(截至明年6月底止一年)的業績指引預測，料撇除併購的內生收入增長介乎4至5%；整體銷售額則料增長2至4%，下限較先前預估的低了1個百分點，主要是受匯率影響，而上限則維持不變。寶潔股價曾升3.2%。