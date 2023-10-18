【七傷拳】美國祭晶片禁令遏華　歐美科企亦成輸家

中美晶片戰愈鬥愈激烈，拖慢中國科技發展的同時，歐美科企亦成為輸家。正當英偉達(Nvidia)警告美國的供華晶片禁令新規將會拖慢公司的產品開發，壟斷尖端晶片光刻機市場的歐洲最大市值科企ASML亦對半導體產業「潑冷水」，不但宣布上季新增訂單金額創下疫情爆發初期2020年次季之後新低，更預告來年收入恐與今年差不多，跟今年預料增長三成相差甚遠。

截至9月底止季度，ASML純利按年增長11.28%至18.93億歐元。不過，由於ASML在設備付運後才會確認收入，市場更關注反映未來業績的新增訂單金額（Net Bookings），對早前台積電要求押後發貨之類消息特別敏感，而上季只有26.02億歐元，不但按年下跌70.82%，按季也急跌42.17%，連跌4季，更遠遠差過市場預期的45億歐元。

有投行分析師直言，這根本是盈警，「大家很難想像這會來自ASML般過去幾年增長勢頭迅猛的公司」，並指ASML的業績很受「時間」受影響，如台積電為服侍美國政府興建的亞利桑那州廠房進度如何。

極紫外光新生意年瀉86%

財務總監達森稱，半導體產業也許接近周期底部，但客戶仍摸不透需求復甦的軌迹，抱緊現金、對資本開支、落單非常審慎，所以「2024年是個轉型之年」。上季EUV（極紫外光）新訂單金額僅5億歐元，按季冧68.75%，按年更瀉86.84%。

其實ASML經歷過去兩年「無手接單」的盛況，訂單金額回落本屬意料之內，達森亦派定心丸稱，其亞洲、歐洲和美國客戶積極建廠下，目前未完成訂單達350億歐元，為2025年業績強勢回歸奠下基礎。

專家估英特爾成大輸家

就美國不但連「閹割版」晶片也封鎖，更追殺兩家本土高端晶片公司，中國暫時只是繼續表示「堅決反對」。花旗將英偉達目標價調低9%，反映對華銷售變得困難，但由於目標價仍有575美元，比周二收市價高近29%，似乎覺得其必須用ASML EUV光刻機生產的尖端人工智能（AI）晶片前景仍然亮麗。達森亦不預計華府新的技術封鎖令會對公司產生任何財務上的影響。

熟悉科技產業的天風證券分析師郭明錤又爆料稱，英偉達已就可能連「L40S」圖像處理器（GPU）晶片也被禁擬定對策，又謂英特爾（Intel）可能是今次晶片封鎖令的最大輸家，因為其AI深度學習晶片「Habana Gaudi 2」的客戶主要來自中國。反觀超微半導體（AMD）可以趁低吸納作短炒，因為其AI晶片以北美客戶為主。

業績反映華掃造芯設備

ASML上季業績另一令人關注的地方是內地在系統銷售收入的佔比，由前一季的24%跳升至46%，超越台積電所在的台灣和三星所在的南韓，成為最大收入來源，間接證實早前有指中國從荷蘭進口半導體設備金額大增。以上季設備出貨分布來看，不排除是無法生產尖端製程的乾式ArF和KrF，而公司行政總裁溫尼克之前亦曾稱︰「中國客戶很高興取得別人不要的設備……因為他們的晶片廠準備好（收貨）了。」