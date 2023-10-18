啟德大型項目推盤步伐提速　馬鞍山洋房逾半億出售

多個新盤醞釀短期內起動，啟德大型項目推盤步伐提速。而馬鞍山洋房項目月內銷情加快，最新以逾半億元再售出1座實用面積2,699方呎的洋房。

●馬鞍山雲海別墅月內累沽4座洋房 吸金逾2.3億元

●元朗雨後4個現樓單位首度曝光

星星地產主席及首席執行官陳文輝表示，旗下元朗雨後於周三(18日)率先開放4個現樓單位予傳媒參觀，包括開放式至三房間隔，實用面積介乎294至717方呎，包括21樓E室，實用面積717方呎三房。客廳採以長形設計，設有落地玻璃趟門連接露台，望向橫洲一帶。周四(19日)將開放共8個現樓單位及會所予公眾參觀，開放時間為下午1時至6時，並於本周五(20日)推售共63個單位。

● 啟德海灣日內開放示範單位

●白石角University Hill第2B期連花園戶呎價約18,526元

●沙田星凱‧堤岸單日沽兩伙 吸金逾2,313萬元

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，周三(18日)連沽兩伙，共涉2,313.9萬元。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，最新沽出單位包括2座12樓F室，實用面積774方呎，單位坐向南，享開揚城門河景，成交價1,551.8萬元，呎價約20,049元。另一伙為1座27樓F室，實用面積331方呎一房，以762.1萬元售出，呎價約23,024元。項目自上月13日重推後已沽25伙，套現逾2.8億元。

●土瓜灣站明雋開放式戶售484萬元

●馬頭角文曜夥中原推置業優惠

建灝地產旗下的馬頭角聯合道翻新項目文曜，周三(18日)公布聯同中原地產送出置業優惠。中原營業董事李玉祥表示，由即日起至11月30日，經該行購入項目的首5名買家，可獲贈「尖子STEM課程禮券」，以培養小孩思維和能力，優惠總值8.8萬元(每份價值約1.76萬元)，優惠先到先得，送完即止。

●長沙灣睿峰2月至今累沽106伙

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，最新以逾1,500萬元售出東翼19樓D室，實用面積499方呎兩房，呎價約30,074元。項目自2月初重啟銷售迄今累售106伙, 套現金額約13億元。