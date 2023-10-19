東方日報B1：華上季GDP有驚喜　大行唱好全年保5可期

中國第三季國內生產總值(GDP)按年增長4.9%，遠高過市場預期4.5%；按季增長加快至1.3%，同樣勝預期。雖然樓市尚未見起色，但官員大派定心丸，指第四季經濟運作將延續恢復向好的趨勢，對完成全年經濟增長5%左右的目標非常有信心，多家大行亦隨即上調今年內地的經濟增長預測。

國家統計局副局長盛來運周三表示，首3季國內生產總值91.3萬億元(人民幣‧下同)，按年增長5.2%，為完成全年5%左右的預期目標打下非常好的基礎，前期推出的一系列穩定增長的政策措施效果持續顯現，且第四季基數相對較低。初步測算，只要第四季增長4.4%以上，則可保障完成全年目標。

官方數據顯示，上月社會消費品零售按年增長5.5%，遠勝預期之餘，比8月加快0.9個百分點。規模以上工業增加值按年增長4.5%，同樣勝預期，作為印證，發電量同月增長7.7%，較8月加快6.6個百分點。

教人鼓舞的是，首3季居民人均可支配收入按年名義增長6.3%，扣除價格因素增長5.9%，快過經濟增速。另外，9月城鎮調查失業率意外按月回落0.2個百分點至5%，但7月起暫停公布的青年失業率未見蹤影。

國統局指出，上季消費持續回升、出口下行且投資增速回落，最終消費支出對經濟成長貢獻提升，拉動GDP增長4.6個百分點，資本形成總額進貢GDP增長1.1個百分點，貨物和服務淨出口則拖累GDP跌0.8個百分點。當局周三強調培育消費能力是關鍵，要持續促進經濟穩定向好，持續提升居民收入，確保消費基礎作用和規模優勢能更大發揮。

當局擬以消費催谷經濟之際，固定資產投資明顯受樓市拖累，首9月按年增速放緩至3.1%，遜預期。當中，國有投資增長7.2%，民間投資跌0.6%。盛來運指，房地產投資佔比超過三分之一，若扣除房地產投資，民間投資增長9.1%，較首8月還加快0.1個百分點。他承認，3年疫情對民營經濟帶來較大衝擊，當局需加強支持。

券商野村指出，經濟回穩的基礎並不廣泛，中央亦可能採取觀望態度，以評估過去數月所推出措施的影響，增加第四季及明年春季經濟放緩的風險。考慮到十一長假期後聚會活動或明顯減少，且房地產業尚未真正復甦，屆時當局或要加強支持。該行分別上調第四季及今年經濟預測至4.7%及5.1%，明年經濟增長則維持在3.9%。

同樣上調今年經濟增長預測的還有花旗，由原來的5%調高至5.3%，法國興業銀行則調高預測至5.2%。反觀國際貨幣基金組織(IMF)則料今、明兩年內地經濟增長5%及4.2%，分別較之前下調0.2個百分點及0.3個百分點。

然而，內地股民熱情不大，滬綜指盤中一度更逼近8月25日的年內低位，全日報3,058點，跌0.8%。深成指報9,816點，跌1.24%，再刷2020年3月底之後新低；創業板指報1,938點，跌1.2%。滬深兩市成交額7,666億元。