外媒：家族辦公室對在港成立辦公室反應冷淡　不及新加坡吸引

港府近年推廣全球富豪在港成立家族辦公室。不過，有外媒報道指，雖然政府已在全球進行推廣，並提供稅務優惠，但家族辦公室顧問反應依然冷淡。

報道引述一名財富管理機構負責人稱，外國人對來港的意欲不大，內地人亦然。雖然港府通過家族辦公室稅務寬減條例，但業內人士認為，有關措施缺乏新意，並沒有為投資者提供新誘因，新加坡則早於3年前已着手吸引超級富豪，截止去年底，當地已有近1,100個家族辦公室辦事處。

報道引述投資推廣署指，未有相關統計數據提供，但家族辦公室對在本港成立辦事處的興趣激增，並接獲來自不同地區查詢，包括內地、美洲、歐洲、中東及東南亞，但無披露具體落實數字。同時有本地國際銀行表示，發現家族辦公室的查詢有所增加，但拒絕透露實際數字。

另外，報道指，中美關係緊張亦是令財富管理機構及家族辦公室憂慮的原因。有財富管理公司負責人表示，曾接見同一家族辦公室下多名客戶，要求將資金遷出中國。新加坡最大律師事務所之一的Dentons Rodyk & Davidson高級合夥人Kia Meng Loh指，對於尚未在內地以外地區成立家族辦公室的客戶而言，考慮到資金的安全性，選擇新加坡較香港為佳。