英偉達夥鴻海建AI工廠　料造車需委外代工

英偉達（Nvidia）服務中國市場的大門遭美國進一步封鎖之際，正在訪台的行政總裁黃仁勳周三在鴻海集團的科技日亮相，跟對方的董事長劉揚偉共同宣布合作打造人工智能（AI）工廠，增強自家技術的實戰經驗。

所謂AI工廠其實是大型數據中心，鴻海運用英偉達最新的晶片和企業用軟件，訓練自動駕駛、機械人平台和語言大模型。劉揚偉豪言，鴻海正致力由一家製造服務公司轉型為一家「平台解決方案公司」。

劉這樣說，原因很明顯是公司早已開始拓展iPhone組裝以外的收入來源，據報蘋果公司（Apple Inc.）行政總裁庫克同日在浙江參觀富士康對手立訊精密的廠房。鴻海一直試圖從組裝手機跨進組裝汽車，他說，中國仍未開放汽車業的委託設計製造服務（CDMS）模式，但對岸電動車產業競爭激烈，車企必然急於降低成本，因此當局早晚會開放CDMS市場，全球也會朝這方向發展，鴻海也一定會收購汽車生產線，正在洽談當中。

黃仁勳則指着兩人身後的汽車說︰「它的生命周期會不停收集數據，數據會進入AI工廠……將來，所有公司，所有行業，都會有AI工廠。」

黃仁勳持續與台灣的產業鏈打好關係，會上還打趣說「晚上夜市見」。不過，美國加緊對華晶片技術封鎖拖累台股周三(18日)收跌1.21%，權重逾26%、今日出季度業績的台積電跌2%，第二大權重股鴻海則跌0.94%。