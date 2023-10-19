m18講場：何解揀基金經理不妨以貌取人？

所謂「以貌取人」，若然天生麗質，理論上更容易取得別人愛戴與信任，好似做咩都好啲咁啦。之不過，原來呢個理論，係唔適合投資界喎！

事緣有兩位金融學院內地學者利用人工智能（AI）技術，將逾千名中國基金經理嘅照片使用深度學習模型分析佢哋嘅吸引力程度，並結合佢哋旗下基金嘅多項指標，得出嘅結果係，相貌不佳嘅基金經理基金投資年化回報，比相貌出眾嘅基金經理高出2%。

話說呢個研究項目題為「美貌帶來甚麼？基金經理吸引力與投資回報（What Beauty Brings？Managers' Attractiveness and Fund Performance）」，由上海交通大學上海高級金融學院（SAIF）嘅兩位學者進行，主要係從中國證券投資基金業協會（AMAC）、網絡和數據庫中收集該1,677位基金經理的照片，並使用人臉檢測技術從照片中單獨提取出面部，以避免服裝和髮型的影響，使用深度學習模型量化基金經理嘅面部吸引力，故聲稱係學術界首次引入AI來量化外貌對投資嘅影響。

當然，咁係咪得出「基金經理愈醜，投資回報就愈高」嘅結論呢？絲絲又覺得有啲武斷，尤其係依家內地嘅相片10張有9張都經過「美圖」效果，分分鐘見真人唔係嗰回事，所以都係當笑料一宗，否則啲基金經理真係要排隊去「整容」啦！