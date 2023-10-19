鄧建初：世事何其巧合　齊齊唱衰股票目的何在？

初哥常掛口邊的「世事難料」口頭禪，連聊天室內的同學們也耳熟能詳。事實上，大部分人的預測能力，命中率不會超越百分之五十。在十字街頭選擇何去何從，中的更只有百分之廿五。所以初哥除用圖表路線圖及多年經驗累積的炒股心法，亦喜用「相反理論」來檢視往績不佳的評論分析。各種工具如能運用得宜，對炒股獲利勝算可望提高。當然，任何測試工具偶爾也有出錯機會，所以應急策略，例如止賺或止蝕等必須定好，並嚴守紀律執行。

世事何其巧合，正當「俄烏戰爭」沉寂之際，突然殺出哈馬斯組織突襲以色列。「以巴衝突」急速演變成戰爭，推高油價及金價，恐慌指數急升，影響股票市場。美股大戶們冷不提防突如其來的「以巴戰爭」，於是覷準成交低迷時，盡量舞高股市，托位出貨。此種操盤手法，過往歷史累見不鮮，只是散戶們不知就裏，跟風追炒，容易誤墮其圈套。

奇怪的是，零售板塊固然轉弱，但周五竟有多間大行同一時段一齊對京東放出唱淡報告，並同時有謠言稱「劉姓商人涉嫌違法被抓」。大量沽空盤湧現，股價大跌13%，成為即日最活躍港股。公司發言人在內地社交平台斥責別有用心的人混淆視聽，操縱輿論，表示正向公安機構報案，惟股價收市仍大跌逾11%。

資深股評家 鄧建初

縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。