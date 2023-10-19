鄧聲興：內地今年經濟增長達標可期

國家統計局公布，初步核算，中國首3季國內生產總值(GDP)按年增長5.2%。其中，一季度按年增長4.5%，二季度增長6.3%，三季度增長4.9%。分產業看，第一產業增加值5.63萬億元人民幣(下同)，按年增長4%；第二產業增加值35.36萬億元，增長4.4%；第三產業增加值50.29萬億元，增長6%。

外貿方面，首3季貨物進出口總額按年下降0.2%至30.8萬億元，其中出口增長0.6%達17.6萬億元，進口下降1.2%達13.19萬億元。進出口相抵，貿易順差4.4萬億元，總體表現平穩，貿易結構持續優化。其中，民營企業進出口及對共建「一帶一路」國家進出口分別增長6.1%及3.1%，分別佔進出口總額比重的53.1%及46.5%。

投資方面，首3季全國固定資產投資（不含農戶）按年增長3.1%達37.5萬億元，扣除價格因素影響則按年增長6%，9月按月增長0.15%，規模繼續擴大。其中高技術產業投資延續較快增長，科技成果轉化服務業及專業技術服務業投資分別增長38.8%及29.6%。考慮到當前外部因素仍較為複雜且不穩定，相信未來經濟增長仍主要依託內需消費帶動。

受惠於一系列穩增長促消費政策舉措出台與各地加快落實，首3季商品消費、服務消費及居民消費支出均呈持續回升態勢。期內，全國社會消費品零售總額按年增長6.8%達34.21萬億元，服務零售額按年增長18.9%，居民人均消費支出較上年同期名義增長9.2%達19,530元，居民人均服務性消費支出佔居民人均消費支出的比重按年提高兩個百分點。

此外，首3季全國城鎮調查失業率平均值為5.3%，其中9月實現兩個月下降，較8月下降0.2個百分點達5%；首3季全國居民人均可支配收入按年名義增長6.3%達29,398元，扣除價格因素實際增長5.9%，較上半年加快0.1個百分點。相信平穩的就業形勢及穩步增長的居民收入下，居民消費基礎鞏固，能為未來消費的可持續性復甦與增長奠定基礎。

總體來看，首3季生產需求、實體經濟預期及經營狀況向好，GDP表現超於預期，第四季有望保持穩步回升趨勢，預估可實現全年5%左右的目標。

意博資本亞洲管理合夥人 鄧聲興

（作者為註冊持牌人士）