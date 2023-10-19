道指跌332點 油金上揚

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.28%，報106.55；港匯見7.8288；離岸人民幣(CNH)報7.3269；美元兌日圓處149.87；歐元報1.0538，英鎊報1.2142。金價處1,950.32美元。布油報91.41美元，紐油報87.21美元。比特幣(Bitcoin)跌0.2%，報2.83萬美元。道指期貨靠穩。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水240點。

●道指收報33,665點，跌332點或0.98%；標指收報4,314點，跌58點或1.34%；納指收報13,314點，跌219點或1.62%。

●港股ADR指數按比例計算，收報17,546點，跌185點或1.06%。

●10月恒生指數夜期收報17,569點，跌189點，低水164點，成交13,420張。

●紐約期油收報每桶88.32美元，升1.66美元或1.92%；倫敦布蘭特期油收報每桶91.5美元，升1.6美元或1.78%。

●紐約期金收報每安士1,968.3美元，升32.6美元或1.68%。

●英國富時100指數收報7,588點，跌87點或1.14%；德國DAX指數收報15,094點，跌156點或1.03%；法國CAC指數收報6,965點，跌63點或0.91%。

●中國連續5個月減持美國國債。

●日本9月出口按年增長4.3%，高過預估。

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