許繹彬：開拓港股新水源　究竟要等幾耐？

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股上周出現六連升走勢，帶動恒指由17,000點邊緣衝上18,000點的水平；但成交量方面比較，只有1個交易日出現千億元成交，餘下的只能維持在600億至800億元左右，市場普遍視此為不溫不火的升勢。看似北水重臨，暫未有為港股成交帶來顯著的幫助。

何以港股股市這般低迷？為何仍未見有資金肯流入港股市場？相信可能是港股積弱多時有關！就看近期港股走勢，承接美股的下調，再度轉弱且錄得連續兩日下跌，其跌幅還要媲美股為多，再一次跌至近17,600點水平，再一次消化上周的升勢，確實又一次令港股投資者心碎；就算本周二(17日)曾呈現輕微的反彈，但成交只得650多億元，沒有對市場有大幫助；正所謂無比較就無爭拗，美國道指在本月初雖一度跌至32,000點水平，截至昨日(18日)為止，轉眼間已經重上34,000點水平；再看日股，同樣月初亦曾跌至30,500點水平，到昨日收市，已跟隨美股反彈，而重返近32,000點的水平；兩股市有上有落，當地股市的股民可謂心服口服；可惜的是，港股並沒有這樣的回彈力，卻繼續重複這兩年內的走勢，只會岌岌向下，更是自己行自己路，「美股升不會跟足，美股或其他國家跌，則會比其他國家跌得更多」，確實令繼續支持港股的投資者百思不得其解，簡直是「天堂與地獄」，只可用心如刀割來形容投資者面對現今的港股市場。

筆者表示，港股主要的資金泉源，毋庸置疑會認為是來自中國境內，透過港股通計劃來港交易港股，俗稱北水。此水源在2020年時曾一度令恒指締造了超過3,000億元成交的輝煌歷史，當中北水佔近1,000億元，氣勢一時無倆，其餘歐美資金的佔比亦非常可觀；儘管當時全球開始爆發新冠病毒，但全球仍然處於低息的狀態，驅使資金不斷擁進有利可圖的市場，令個別股票市場水漲船高，港股亦能有份染指；但時而勢易，中美關係在這幾年不但沒有改善，反而不斷惡化；除制裁的聲音不斷外，美國更曾多次勒令或勸阻美國資金投資中國企業，而香港亦因此而受到牽連，此舉相信亦令歐美資金投資港股的佔比持續萎縮的主因。

就近期上市公司商會亦有提及關注到歐美資金已不太喜歡來港投資，問題亦非常嚴重，更提議必須要開拓中東等地的新水源來港投資，才能挽救未來的港股。因此，港股的成交已肯定是少了歐美的水源支持；而一直對港股作出無限支持的北水，則因國內經濟問題，人民幣持續走弱，以及內房發酵問題而導致相繼出現債務違約；上述種種，足以顯示國內的資金緊張，而阻礙北水來港的力度，與高峰期1,000億元相比，現時連100億元都不夠，情況可謂非常慘淡；在雙重重擊下，港股能上回每日有1,000億元或以上的成交，可說並非易事。

政府早前設立專責小組，研究促進股票市場的流動性，但直至現在，仍未有具體方案出台；以及早前，各路之仕向政府進諫，提倡盡快落實減股票印花稅等的方案，港府態度仍欠積極及議而不決；因而以現行港府對振興成交的歎慢板態度，要開拓中東市場來刺激成交，相信可能仍有一段頗長的距離。