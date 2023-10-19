Netflix訂戶增長遠超預期　上調歐美3國收費

串流平台Netflix早前落實打擊共享帳戶的策略奏效，第三季收入達到85.4億美元，按年增長近8%，每股盈利3.73美元，高過市場預期的3.49美元。期內全球增加約880萬名訂戶，遠高於市場預期的549萬，是Netflix自2020年第二季新增1,010萬訂戶以來，單季最大增長。當時正值全球疫情大流行，多國封城令大批民眾待在家中。

展望第四季，Netflix預計營收達86.9億美元，用戶增長數則按季持平。公司提到，近幾個月美元強勢，恐怕會導致第四季收入損失約2億美元。

Netflix表示，全球訂戶總數達到2.47億，其中歐洲、中東和非洲訂戶大幅增長近400萬戶。至於含廣告的方案，訂戶按季大增7成，但並未透露確切的佔比。

Netflix隨即宣布，將上調美國、英國及法國的收費，即日起基本方案及高級方案在美國的訂價將分別由9.99美元及19.99美元，上調至11.99美元及22.99美元。英國無廣告高級方案上調2英鎊，至17.99英鎊；法國則上調2歐元至19.99歐元。受加價消息帶動，Netflix股價盤後飆近13%。