郭家耀：港股或再下試萬七關 長線投資揀呢隻...
2023年10月19日 11:00
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匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀表示，港股近日反覆下跌，一方面由於中東地緣局勢仍未受控，市場憂慮戰爭風險升溫，對環球經濟構成影響。另外，在通脹壓力持續下，高利率環境或需繼續維持，對股市亦不利。至於內地方面，雖然整體經濟數據好過預期，但提振作用有限，投資者仍然擔心房地產市場若維持低迷，經濟亦難見起色。在短期大市氣氛仍未改善下，恒指18,000點關阻力較大，若外圍有風吹草動，指數有機會再下試17,000點支持。
外圍龍頭電動車企上季業績遜預期，市場擔心市場競爭激烈或拖低毛利率。郭指出，車企表現分化，但個別車廠仍能跑出，其中比亞迪股份(01211)無論產量及出口市場表現不俗，業績亦相對穩定性，可作為電動車股首選。
在地緣政局升溫下，資金流向油市、金市避險。不過，郭認為在高息環境下，油價及金價要進一步上升有難度，加上地緣政局未知何時能平息，刺激作用或難維持，借此消息炒作相關股份，風險較大，建議留意長遠盈利及派息能力。當中中國海洋石油(00883)股息率達10厘，股價走勢不俗，估值亦不算貴，可作為長遠投資首選。