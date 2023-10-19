郭家耀：港股或再下試萬七關　長線投資揀呢隻...

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀表示，港股近日反覆下跌，一方面由於中東地緣局勢仍未受控，市場憂慮戰爭風險升溫，對環球經濟構成影響。另外，在通脹壓力持續下，高利率環境或需繼續維持，對股市亦不利。至於內地方面，雖然整體經濟數據好過預期，但提振作用有限，投資者仍然擔心房地產市場若維持低迷，經濟亦難見起色。在短期大市氣氛仍未改善下，恒指18,000點關阻力較大，若外圍有風吹草動，指數有機會再下試17,000點支持。