【高盛推介】騰訊失守300元　阿里創近月新低

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊昨日(18日)跌約0.7%，今早(19日)繼續下跌，失守300元關口，最低見295元的本年至今低位。現報295.8元，跌約1.4%。有券商指騰訊積極擁抱人工智能浪潮，料可釋放更大潛力，並料騰訊今年第三季實現營收1,528億元人民幣，按年增加9.1%。

阿里昨日跌約0.7%，今早繼續下跌，最低見80.1元，創4個月新低。現報80.25元，跌約1.5%。

觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於近期獲資金持續吸納，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約3,760萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。淡倉於本周二及本周三共錄得約250萬元資金流入。

阿里方面，好倉於昨日獲資金轉向流入，有約250萬元。淡倉於昨日亦獲資金轉向流入，有約50萬元。

騰訊購20249，行使價316.43元，2023年12月29日到期，實際槓桿12.9倍，少數中年期貼價條款、高敏感度、高槓桿。

騰訊購20106，行使價360.2元，2024年03月25日到期，實際槓桿9.6倍，中期輕微價外、低街貨。

騰訊沽16028，行使價288.68元，2023年12月19日到期，實際槓桿11.2倍，輕微價外、低面值。

騰訊沽19558，行使價284.24元，2024年03月22日到期，實際槓桿6.7倍，中年期、時間值損耗較低。

阿里購20265，行使價90.05元，2024年03月20日到期，實際槓桿6.6倍，行使價95元以下、3個月期以上產品最高槓桿。

阿里購18131，行使價100.1元，2023年03月25日到期，實際槓桿7.3倍，低面值、高槓桿。

阿里沽18460，行使價81.95元，2024年03月25日到期，實際槓桿4.1倍，貼價。

騰訊及阿里牛熊證條款：

騰訊牛65137，收回價280元，行使價277.2元，換股比率500，槓桿比率15.7倍。

騰訊牛65480，收回價270元，行使價267.2元，換股比率500，槓桿比率10.0倍。

騰訊熊54054，收回價330元，行使價332.8元，換股比率500，槓桿比率8.0倍。

阿里牛52626，收回價75元，行使價73.5元，換股比率100，槓桿比率12.5倍。

阿里熊50985，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率4.0倍。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。