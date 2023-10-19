【高盛推介】蘋果公司繼續回吐 好淡兩邊部署
2023年10月19日 13:07
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：蘋果公司(AAPL)昨晚(18日)繼續下跌，收市報175.84美元，跌約0.7%。有報道指蘋果公司料今年iPhone總體產量為2.25億部左右，維持與去年相同水平。
字母公司(GOOGL)昨日回吐，早段曾突破140美元，但及後倒跌，收市報137.96美元，跌約1.3%。字母公司宣布將為谷歌雲計算平台和Workspace平台上的生成式人工智能系統的用户，辯護被指控的侵犯知識產權。
美股昨日亦回吐，納指重回14,900點水平收市，跌212點或1.4%。道指則跌332點或1%至33,600點水平收市。
觀察個股輪證資金流向，納指好倉於近日獲資金連日吸納，本周一至本周三皆錄得資金流入。淡倉於過去5個交易日亦皆錄得資金流入，合共約760萬元。
道指方面，淡倉於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約630萬元。
蘋果購10042，行使價208美元，2024年4月23日到期，實際槓桿6.7倍，中期輕微價外。
蘋果沽10043，行使價150美元，2024年4月23日到期，實際槓桿4.7倍，中期輕微價外。
字母購10053，行使價158美元，2024年06月25日到期，實際槓桿4.4倍，中期輕微價外。
字母沽10052，行使價118美元，2024年06月26日到期，實際槓桿3.3倍，中期輕微價外。
納指購10039，行使價17,280點，2024年03月15日到期，實際槓桿16.2倍，低面值、高槓桿。
納指沽10054，行使價12,750點，2024年03月15日到期，實際槓桿8.5倍，中長期。
道指購10907，行使價36,180點，2023年12月15日到期，實際槓桿34.5倍，高槓桿。
道指沽10002，行使價30,000點，2024年09月20日到期，實際槓桿8.1倍，中長期。
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