【產經直播】港股沽壓勁 低處未算低？
2023年10月19日 16:19
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美債息繼續抽升，隔晚美股全線捱沽，港股弱勢依然未減，周四(19日)繼續下跌，低開192點後，跌幅進一步擴大，最多跌440點，低見17,292點，收市仍跌436點，報17,295點，市況低迷，恒指恐再破底？
美國10年期債息升至近5厘水平，科技股首當其衝受壓，京東(09618)急挫半成，失紅底兼創歷史新低；內地政府實體傳入股騰訊(00700)子公司並持股1%，其股價亦跌穿300元大關，收市挫近3%；相反小米(01810)逆市向上，已經連升第三日；而上日(18日)急跌近9%的快手(01024)則逆市靠穩。債息抽升，科技股要格外留神？邊隻值博率高？
外圍電動車龍頭Tesla業績遜預期，邊際利潤回落，拖累本港上市的電動車股回吐，上日(18日)預告盈喜的比亞迪(01211)跌3%；「蔚小理」集體向下，當中小鵬(09868)及蔚來(09866)分別挫約8%，價格戰持續，車股前景堪憂？邊隻仲可以追落後？
伊朗敦促穆斯林國家對以色列實施石油禁運，加上美國原油庫存跌幅遠超預期，隔晚國際油價反彈，創下兩周新高，惟「三桶油」未見同步向上，周四跟隨大市捱沽。「三桶油」股價仍處於高位，回調係吸納時機？
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