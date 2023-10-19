【產經直播】港股沽壓勁　低處未算低？

美債息繼續抽升，隔晚美股全線捱沽，港股弱勢依然未減，周四(19日)繼續下跌，低開192點後，跌幅進一步擴大，最多跌440點，低見17,292點，收市仍跌436點，報17,295點，市況低迷，恒指恐再破底？

伊朗敦促穆斯林國家對以色列實施石油禁運，加上美國原油庫存跌幅遠超預期，隔晚國際油價反彈，創下兩周新高，惟「三桶油」未見同步向上，周四跟隨大市捱沽。「三桶油」股價仍處於高位，回調係吸納時機？

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