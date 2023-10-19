東風集團以逾17億人幣收購DPCA旗下資產

DPCA是一家根據中國法律成立的合營企業，由公司和Stellantis各持有50%的股份。DPCA被視為該公司的子公司，該公司對DPCA的投資採用權益法計入集團的合併財務報表。收購完成後，標的資產將完全並入集團的帳戶。

目標資產目標資產包括位於中國武漢和襄陽的特定土地使用權、建築物和構築物。目標資產已被神龍汽車主要用於生產其現有的標緻和雪鐵龍乘用車以及富康車型。

該公司正在實施新能源乘用車「躍遷行動」計劃，整合內部新能源乘用車業務。此收購及租賃安排使東風汽車集團能夠充分利用現有產能，有利於充分發揮集團製造資源的協同效應。

收購完成後，該公司和Stellantis將進一步深化合作，共同支持DPCA繼續生產現有的標緻和雪鐵龍乘用車以及富康車型，同時擴大整車和零部件的出口業務。此外，雙方將繼續履行2019年已簽署的戰略合作協議，保持DPCA現有的治理模式不變，一如既往支持DPCA的可持續發展。該公司亦考慮將DPCA製造資源服務於東風汽車集團新能源總體戰略目標。