道期跌過百點　油價回吐逾1%

美匯指數報106.61；港匯見7.8251；離岸人民幣(CNH)報7.3312；美元兌日圓報149.84；歐元處1.054；英鎊報1.212。金價報1,951美元。油價跌逾1%，布油報90.2美元，紐油報86.2美元。比特幣企2.83萬美元。道指期貨跌117點。

●市後關注點

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●恒生指數以接近全日低位收市，收報17,295點，跌436點或2.46%。國企指數跌穿6,000點大關，收報5,924點，跌151點或2.49%；科技指數收報3,700點，跌71點或1.9%。主板全日成交911億港元。中國人壽收挫6.7%，是表現最差藍籌。

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