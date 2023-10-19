代理：3成半受訪者認為撤辣後樓價會回升

本港樓市缺乏方向，新盤及二手成交皆陷膠著狀態，美聯物業住宅部行政總裁布少明認為，樓市積弱多年，兼受到高息影響，已出現嚴重下滑的先兆，樓市正面臨轉角，未來全繫於下周的施政報告，若有合符預期的撤辣措施，可為樓市鬆綁，令樓價止跌回穩，該行一份置業調查顯示，若政府撤辣，佔約三成半受訪者認為未來半年樓價會回升。

該行於10月中旬曾透過網絡進行《施政報告》前夕的港人租買意向調查，共收回359份有效問卷，佔約51%的被訪者為業主。調查發現所有正在租樓住的人士當中，有意於未來六個月由租轉買的僅有約13.7%，但若施政報告提出有效的撤辣措施，有意由租轉買的比例大升至約27.9%，較撤辣前急升約14.2個百份點。

調查亦發現，撤辣與否亦影響市民對樓價及租金的看法。如果未撤辣，僅有約23.2%的被訪者認為樓價於未來6個月會上升。如果撤辣，認為樓價於未來六個月會上升的被訪者比例則上升約35.1%，增加約11.9個百份點。

至於對租金看法，如果未撤辣，認為未來六個月租金會上升的則有33.4%；值得留意的是，若然落實撤辣，認為未來半年租金會向上的被訪者比例卻反而減少至約32.3%，低約1.1個百份點。布指出，調查結果反映，市民預計撤辣後不少租客會轉租為買，令租務需求下降，在一定程度上舒緩租金升幅。

在眾多流傳的撤辣措施之中，最影響被訪者的租買決定的是撤銷或減免住宅雙倍印花稅(DSD)，佔約29.2%，其次是撤銷或減免額外印花稅(SSD)，佔約17.8%。由於被訪者多為港人的關係，助來港專才置業撤銷或減免買家印花稅(BSD)對市民租買決定的影響最少，只佔約14.5%。

他又建議，如果買家想趁低吸納，可首選呎價較高位下跌逾10%的超賣屋苑，個別項目包括，屯門市廣場、新都城、海濱花園及太古城，9月實用呎價與年內高位相比皆跌超過15%，遠高於同期大市約5.5%跌幅，待樓市回穩，相信價格亦會回升，屬淡市尋寶的首選。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，現時最困擾樓市的因素，不離息口與未明的經濟前景。首先，高息推高按息，供款因而增加，出現租平過供的情況，打擊入市意欲。其次，定期利息高，亦吸引投資者轉投銀行定期存款。與此同時，股市不振、本港IPO集資額跌出全球五大，其他經濟數據同樣不濟，令市民對置業卻步。