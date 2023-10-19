【一手盤攻略】全新豪宅地段 啟德海灣實地睇

啟德跑道區地位處香核中心、維港之上，地段優越不言而喻，而且獲多間發展商聯手，合力改造成為九龍區全新豪宅區，最新有由嘉華國際、會德豐及中海外合作發展的啟德海灣登場，發展潛力，不容忽視。

啟德海灣坐落承豐道15號，位處跑道區中段後排位置。項目分為兩期，合共提供2138個單位，其中第一期佔1,017伙，標準戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎269至771方呎，間隔多元化，單身貴族還是家庭客，都照顧到他們的需要。

中原地產分行經理許嘉揚表示，跑道區非只局限於住宅發展，還集休閒娛樂、體育、酒店旅遊、以及商業等多個元素，政府「起動九龍東」計漸見成效，九龍東逐步成為中環以外第二個核心商業區，早已吸引不少跨國企業進駐，啟德正是重點發展之地，將會是人才匯聚的地方，帶動住屋需求。中原許嘉揚又提到，啟德集千億基建於一身，除了啟德郵輪碼頭外，還有啟德體育園，提供多個符合國際賽事標準體育場地，將來可望申辦國際體壇盛事。

啟德海灣周邊配套完善，食玩買絕對不愁無選擇，項目正正毗鄰啟德體育園，園區將來會有「啟德零售館」，提供超過70萬呎的零售及餐飲設施。此外，啟德最近有甲級商廈AIRSIDE落成，亦設70萬方呎商場，附近還有雙子塔商廈，將有百貨公司進駐，可以說是匯聚全港最新吃喝玩樂熱點。

三面環海的跑道區，環境舒適寫意更不在話下。跑道兩旁將來會發展成為海濱公園，部分地段亦已開放，將來更有都會公園，落成之後可望成為全港最大的公園，整個跑道區猶如維港上的綠洲。而啟德海灣對出一帶海域，日後更會舉辦水上活動，位於跑道末端的前啟德機場消防局亦已變身成水上活動中心。

交通方面，啟德海灣四通八達。由跑道承豐道延伸出去的D3路都會公園段早前已開通，想駕車去啟德站「話咁易」，車程大約8分鐘，經屯馬線接通港九新界各區。啟德海灣亦毗連九龍灣商貿區，由樓盤經啟德橋轉出去即達。此外，中九龍幹線預計2025年通車，啟德連接西九估計只是10分鐘車程，屆時再經西九龍高鐵站，來往內地相當方便。政府亦計劃在跑道區內推展多元組合環保連接系統，計劃興建設自動行人輸送帶的高架行人步道，以及跨海行人單車天橋，連接跑道區與觀塘。另外，當局亦會有加強巴士及小巴路線安排，而啟德海灣樓下正正有小巴站，連接九龍灣德福廣場。

啟德海灣還有另一優勢，就是坐落小學是34校網，屬全港四大名校網之一，例如有陳瑞祺(喇沙)小學以及協恩中學附屬小學等；中學亦屬九龍城區名校網，包括喇沙書院及香港培正中學等。