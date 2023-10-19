許繹彬：下調股票印花稅為長遠發展　宜「播定種」

他笑言，現時香港單邊股票印花稅0.13%，貴過券商佣金，投資者一買一賣即收取0.26%印花稅，交易成本增加，確實少了日內交易(Day trade)客及程式盤客，因過去3個價位有錢賺，現時或要6個價位。

不過，耀才證券研究部總監植耀輝提醒，「無期望就無失望」，投資者在部署時，應預期無利好政策出台。

美股市場方面，芝商所客席講師譚家康表示，以色列與哈馬斯爆發衝突，推高石油價格。由於戰情日益複雜，加上以色列大規模招兵，令到投資市場擔心戰事會持續一段長時間，並會再推高油價，且拉高通脹。因此，預期美國聯儲局來年「放鴿」的機會減少，而美股自今年8月中Fitch調低美國國債評級後，已出現明顯調整，相信第四季大機會呈「有波幅無升幅」格局。