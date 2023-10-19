許繹彬：下調股票印花稅為長遠發展 宜「播定種」
2023年10月19日 18:08
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左起為耀才證券研究部總監植耀輝、耀才證券行政總裁許繹彬、芝商所客席講師譚家康
市場期望港府在下周公布的施政報告中提出刺激樓市及股市的措施，本地券商耀才證券(01428)行政總裁許繹彬坦言，內地上月下調股票印花稅，當時是港府最好時機跟減，相信即使下調股票印花稅，也不會立時刺激港股成交大幅回升，但要為長遠發展考慮，要「播定種」，當投資者的信心回來，才能把握機會。
他笑言，現時香港單邊股票印花稅0.13%，貴過券商佣金，投資者一買一賣即收取0.26%印花稅，交易成本增加，確實少了日內交易(Day trade)客及程式盤客，因過去3個價位有錢賺，現時或要6個價位。
他認為，下調股票印花稅，效果不會立竿見影，但有助吸引日交內易、程式盤客，從而帶動成交，最終港府稅收會「因減得加」，並會增加香港長遠競爭力。同時亦希望香港交易所(00388)能盡快落實打風仍繼續開市的政策，因香港要與其他國家的交易所與時俱進，才有望與它們爭一日之長短。
不過，耀才證券研究部總監植耀輝提醒，「無期望就無失望」，投資者在部署時，應預期無利好政策出台。
美股市場方面，芝商所客席講師譚家康表示，以色列與哈馬斯爆發衝突，推高石油價格。由於戰情日益複雜，加上以色列大規模招兵，令到投資市場擔心戰事會持續一段長時間，並會再推高油價，且拉高通脹。因此，預期美國聯儲局來年「放鴿」的機會減少，而美股自今年8月中Fitch調低美國國債評級後，已出現明顯調整，相信第四季大機會呈「有波幅無升幅」格局。