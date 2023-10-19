西半山干德道一藍子舊樓物業放售　意向價約2.5億

西半山干德道60號全幢及60B號2樓及車庫，涉及樓面面積共約6,977方呎。

美聯旺舖陸澤森表示，該行獲委託代理出售西半山干德道60號全幢及60B號2樓及車庫，意向價約2.5億港元。

其中，60號全幢物業為樓高5層住宅連車庫，住宅部分每層樓面面積約1,145方呎，總樓面面積約5,727方呎，而60B號2樓樓面面積約1,250方呎，整個項目樓面面積合共約6,977方呎。項目中60號全幢大廈未有分拆業權，60B號2樓則佔全幢大廈約16.67%不可分割業權份數，項目可以公司名義轉讓。據了解，上述干德道放盤物業由寶輝投資及永光地產等共同持有。

陸補充，該批物業坐落於天匯對面，根據半山區西部分區計劃大綱圖，項目現址地皮劃為住宅(乙類)用地，可以地積比率5倍發展，以干德道60號地盤面積約1,718方呎計，落成後總樓面約8,590方呎，而60B號地盤面積約1,876平方呎，料重建後可提供樓面約9,380方呎。

他稱，恒地近年於西半山積極進行併購，其中羅便臣道99至99C號就曾以每方呎介乎約25,324至28,834元成交，料可連同本項目合併發展，打造地標項目。