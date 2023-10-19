m18講場：耀才「估恒指」第六回 安慰獎得主有乜教路？
2023年10月19日 18:56
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本地券商耀才證券(01428)舉辦嘅「估中恆指贏300萬千足黃金」活動，唔經唔覺已去到第六回，惟至今仍未有人奪得大奬，睇嚟大家要加油。不過公司特設嘅3萬元黃金「安慰獎」畀最接近的參加者，今次由鍾先生以0.7點差距贏得。
第六回競猜2023年8月30日的恒指收市價(即18,482.86)，在截至日前可以無限修改目標價。小記聽呢位新晉「估神」講，平時都好留意大市走勢，今次活動共修改3次目標價，去到截至日，仲不停更新報價頁面，務求可以贏大奬。唔知個「F5」掣爛咗未呢？就算爛咗都唔緊要，贏咗價值3萬元嘅千足純金金盾，換個金掣都仲得添！
除咗估恒指，耀才同瑞金合作，舉辦模擬投資比賽《窩輪牛熊爭霸戰》，為投資者提供學習平台，可以更加深入了解認股證及牛熊證嘅特性及風險。瑞銀亞洲上市衍生產品銷售部主管卓素華介紹話，參加者有模擬資金 100萬元，用來爭奪高達4萬元嘅獎金獎品。對窩輪牛熊未有認識嘅初學者，可以藉遊戲增長自己對衍生產品嘅認識，從而逐步成為專業及多元化的投資者。
卓素華仲話，雖然今年港股走勢持續低迷，但投資者對投資窩輪及牛熊證嘅熱情有增無減，因為唔洗畀股票印花稅，喺靜市入面大大降低投資成本，被視為「短炒之選」。