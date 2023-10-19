富途陸秉鈞：微軟業績前瞻　咩位較值博？

美國業績期已正式展開，筆者上半年曾推薦的兩大愛股之一的微軟(MSFT.US)將於下周三凌晨(美國10月24號收盤後)公布第一季度業績(第一季度由7月1號開始)，為免令大家混淆，下述分析仍然以我們日常理解的季度字眼來開展。

微軟業務和產品不少，但其實只區分為三大業務：個人計算機業務、生產力和商業業務、智能雲業務。

微軟長久以來，微軟一直希望在搜尋引擎這一個大餅上，不讓Google(GOOGL.US)專美，故此推出與Google Chrome有瀏覽器和搜索引擎的Edge，並且改用Google Chrome開放出來的Chromium專案，希望用戶能在有着相同使用體驗的前提下，在日常使用的習慣中，不知不覺的從使用Chrome轉移至使用Edge，達到從Google搶下市場份額的目的。然而，多年過去後，Edge卻沒有撼動半分Google的市佔率。在強弱懸殊的市佔率下，微軟在此業務的發展完全處於被動狀態。根據微軟CEO Satya Nadella在本月出席法院就Google反壟斷訴訟案聆訊時就曾經表示，出版商與廣告商會根據Google的要求調整內容，讓微軟的Bing與競爭對手在市場上難以立足。

直至微軟有份投資OpenAI的ChatGPT在全球興起後，微軟才找到一次主動進攻的機會，管理層在今年2月7號宣布，將新版Edge瀏覽器和搜索引擎Bing集成ChatGPT，當時第三方機構data.ai的數據顯示，Bing應用程式的全球下載量一夜之間增加了10倍。微軟管理層一度寄予厚望，相信至少能獲得大約3%搜索份額，甚至3.5%。但數據顯示，自從將人工智能功能添加到Bing以來，微軟在搜索市場的份額幾乎沒有變化。

所以，ChatGPT短期並不能在「個人計算機業務」上為公司貢獻增長。ChatGPT的另一貢獻整合點，是與現有的OFFICE和WINDOWS系統結合。新系統代號將帶有「Copilot」字樣，第三季度快完結前的9月26號，正式以人工智能助理方式登陸Windows 11，並且將會於11月開始，向企業用戶推出Microsoft 365 Copilot企業版，每台電腦的使用費為每月30美元。但哪怕是反應可能超理想也好，也來不及為本季業績帶來太理想的貢獻。

因此，「生產力和商業業務」也不能從ChatGPT中於本次公布的業績中取得特別理想的增長。反而下一季的業績，可能更為關鍵。

最後，近年科網公司最為重視、也是微軟三大業務之一的「智能雲業務」，近來也有一些新的傳聞消息：亞馬遜正準備買入微軟365雲產品服務，預計這筆交易價值將超過10億美元。微軟和亞馬遜(AMZN.US)同爲主要的雲服務供應商，微軟的Azure和亞馬遜的AWS之間也存在競爭關係。而鑑於這一點，亞馬遜以前一直不願意使用微軟的雲服務。這筆交易若是被證實，對微軟的企業軟件領域無疑將是一次巨大的推動。儘管消息仍未正式公布，但可信性甚高。

綜合來說，自上一次公布業績後至今，我們未能看到一些重大的增長數據去讓我們看到微軟本次業績的增長勢頭(市場預期每股盈利為2.65美元，同比增長13%，但環比輕微下跌)，但幾可肯定的是，微軟在本年的最後一季(它們的第二季度業績)是更讓人期待。若然本次業績公布後造就股價下跌，300至310美元這範圍將會是首個良好的長線投資入場點。

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繋者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

富途證券首席策略師 陸秉鈞