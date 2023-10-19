大埔比墅洋房呎價再穿1萬 揸16年帳蝕177萬沽

洋房成交呎價再跌穿1萬，大埔比華利山別墅劈價至1,469.8萬元沽出，竟比16年前的購入價帳面再低約177萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角港濤軒高層D室，實用面積約810方呎，套三房間隔，望山景，成交價1,750萬元，呎價約21,605元創近8個月新低，單位4月叫價1,850萬元，最終減價100萬元成交。

●美聯丘毅新表示，西半山堅道御景臺高層A室，實用面積約678方呎，套三房間隔，獲同區用家以1,300萬元承接，呎價約19,174元，原業主於2011年6月以約1,030萬元購入。

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九龍區

●美聯邱漢榮指，荔枝角曼克頓山6座中低層F室，實用面積約558方呎，兩房間隔，放盤叫價1,050萬元，減價112萬元，吸引外區上車客承接，成交價938萬元，減幅約11%，呎價約16,810元。

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新界區

●美聯高劍明表示，大埔比華利山別墅萊茵道單號屋，實用面積約1,606方呎，五房間隔，享海景，年初以1,750萬元放售，年中減至1,550萬元，獲用家以1,469.8萬元承接，呎價約9,152元，原業主於2007年以約1,647萬元購入，帳面蝕177.2萬元。

●中原劉德興稱，粉嶺及上水10月暫錄約19宗買賣，粉嶺綠悠軒3座中層A室，實用面積約427方呎，兩房間隔，放盤時開價約480萬元，議價後以460萬元易手，呎價約10,773元，新買家為上車客。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋寶盈花園5座高層C室，實用面積約484方呎，兩房間隔，享海景，上月未補價第二市場放盤叫價550萬元，減價5萬元沽出，成交價545萬元，呎價約11,260元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山10月暫錄約29宗二手買賣，按月升約7成，新港城K座中層3室，實用面積約338方呎，兩房間隔，開價約552萬元，議價後以538萬元易手，呎價約15,917元。

●世紀21奇豐胡佩碧指，馬鞍山居屋錦鞍苑B座中層10室，實用面積約401方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價428萬元，放盤1個月，經議價後減24.2萬元，獲買家以403.8萬元承接，呎價約10,070元。

●世紀21奇豐蔡蓓稱，馬鞍山海濤居3座高層E室，實用面積約465方呎，兩房間隔，放盤3個月，開價750萬元，累減170萬，獲買家以580萬元承接，減幅約22.7%，呎價約12,473元。

●中原鍾志聰表示，馬鞍山嵐岸7座高層A室，實用面積約749方呎，套三房間隔，望池景及海景，8月放盤時開價約1,050萬元，議價後以958萬元易手，呎價約12,790元，累減約92萬元，新買家為區內租客。

●中原黎宗文指，大圍壹號雲頂5座高層連天台戶，實用面積約1,121方呎，套三房連儲物房及工人套房間隔，去年底開價約2,980萬元，7月減至2,580萬元，議價後連車位以2,438萬元易手，呎價約21,748元，累減約542萬元，新買家為用家。

●中原表示，元朗尚悅10座中層F室，實用面積約727方呎， 套三房連儲物房間隔，去年3月以850萬元放盤，終以688萬元沽出，累減162萬元，呎價約9,464元，屬同類型單位今年新低價，單位約8年帳面僅升值約2.1%。

●祥益黃慶德指，屯門居屋悅湖山莊4座高層A室，實用面積約588方呎，三房間隔，區內綠表客為鄰近子女上學，未補價第二市場以320萬元購入上址作自住，呎價約5,442元。

●中原王勤學表示，元朗10月累錄約27宗二手買賣，按月減少約15%，元朗昌威大廈低層B室，實用面積約318方呎，兩房間隔，月初曾以310萬元沽出，其後遭買家撻訂，重新放盤叫價315萬元，新近以313萬元沽出，呎價約9,843元。

●美聯許奕俊稱，青衣灝景灣8座低層A室，實用面積約778方呎，套三房間隔，享海景，上月以1,300萬元放售，一個月間不斷下調叫價，最終獲外區首置客議價後以1,030萬元承接，累減270萬元，呎價約13,239元，創屋苑新低價。

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