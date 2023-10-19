美股牛皮　Netflix股價升16%　Tesla瀉近8%

美股3大指數早段個別，道指反覆持平，報33,666點；標指升4點，報4,319點；以科技股為主的納指升37點，報13,352點。港股夜期報17,345點，升55點，高水49點。

美國上周首申領失業救濟人數為19.8人，少過市場預期的21萬人；截至前周止持續申領人數為173.4萬人，略高於預期。

企業消息方面，美國電動車龍頭特斯拉(Tesla)公布第三季業績，股東應佔溢利18.53億美元，按年下跌44%，經調整後每股盈利66美仙，少過市場預期。期內收入233.5億美元，按年增長9%，惟少過市場預期，並創3年來最弱升幅。

受減價促銷影響，Tesla上季毛利率跌至17.9%，創逾4年新低，按年及按季分別跌7.2及0.3個百分點，差過市場預期。期內自由現金流8.48億美元，按年大減74%；按季減少15.6%，遠低於分析師預期的25.9億美元。Tesla股價急挫近8%。

另邊廂，串流平台Netflix早前落實打擊共享帳戶的策略奏效，第三季收入達到85.4億美元，按年增長近8%，每股盈利3.73美元，高過市場預期的3.49美元。期內全球增加約880萬名訂戶，遠高於市場預期的549萬，是Netflix自2020年第二季新增1,010萬訂戶以來，單季最大增長。當時正值全球疫情大流行，多國封城令大批民眾待在家中。Netflix股價曾升16%。