趁施政報告前提早部署　新盤浪接浪打破悶局

新盤一個接一個登場，打破悶局。市區樓盤趁施政報告公布前夕，紛紛加快推進前期銷售部署。軟銷多時的啟德項目，同日上載樓書及對傳媒開放示範單位。香港仔新盤亦預告，最快下周對外開放展銷廳。

●啟德海灣樓書及示範單位同日曝光

●香港仔澄天最快下周開放展銷廳

●何文田譽林部署隻短期內上樓書

●西南九龍天璽下周一招標賣5伙

●恒基地產7個樓盤夥世紀21推置業優惠

●石硤尾緹外周日招標發售四房分層戶

●何文田128 WATERLOO下周一賣11伙

●屯門掃管笏凱和山一房售394萬元