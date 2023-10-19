趁施政報告前提早部署 新盤浪接浪打破悶局
2023年10月19日 21:59
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新盤一個接一個登場，打破悶局。市區樓盤趁施政報告公布前夕，紛紛加快推進前期銷售部署。軟銷多時的啟德項目，同日上載樓書及對傳媒開放示範單位。香港仔新盤亦預告，最快下周對外開放展銷廳。
●啟德海灣樓書及示範單位同日曝光
由嘉華國際(00173)牽頭發展的啟德海灣，周四(28日)上載項目第1期的樓書至一手住宅物業銷售資訊網，部署短期內公布價單，有機會下周隨即開放予公眾參觀。嘉華國際營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，項目不一定於《施政報告》公布後才開價，將以吸引價推售，實行「明益買家」，以達到「求量」的策略。
●香港仔澄天最快下周開放展銷廳
英皇國際(00163)旗下新盤香港仔澄天，周四(19日)公布有望於下周開放項目展銷廳。英皇國際副主席楊政龍表示，該盤設於灣仔英皇集團中心2樓的展銷廳已準備就緒，預計下周內開放予公眾參觀，詳細了解項目資訊及優勢，相信可廣納當區客源。為配合該盤銷售部署，中原地產及美聯物業均已設立「澄天」專門店。
●何文田譽林部署隻短期內上樓書
永義國際(01218)旗下的何文田窩打老道93號住宅項目，周四(19日)公布命名為譽林(Garden Crescent)，部署短期內上載樓書，有機會《施政報告》公布後隨即開價。該集團主席兼首席行政總裁官可欣表示，譽林已屆現樓，定價會參考同區豪宅，包括同系的九龍塘延文禮士道雋睿。永義國際集團投資經理甘明晉稱，該盤共提供56伙，實用面積介乎260至2,597方呎，標準戶型涵蓋開放式至三房，另設10伙特色戶。
●西南九龍天璽下周一招標賣5伙
新鴻基地產(00016)旗下西南九龍天璽，周四(19日)上載銷售安排，將於下周一(23日)起招標發售5伙，當中包括4伙複式連平台特色戶。資料顯示，5伙的實用面積介乎1,371至2,983方呎，間隔涵蓋三房連書房至五房間隔。當中，皇鑽璽80樓C室，實用面積2,983方呎，複式設計，五房間隔，連1,120平台。招標期截至明年1月18日。
●恒基地產7個樓盤夥世紀21推置業優惠
恒基地產(00012)旗下7個住宅項目，最新公布夥同世紀21向新買家送贈總值約28萬港元的海上假期禮券。由即日起至2023年11月30日期間，透過該行購買恒基物業代理營業(二)部旗下項目，包括鰂魚涌THE HOLBORN、上環CAINE HILL、北角維峯·浚匯、旺角利奧坊・曦岸、利奧坊・凱岸及利奧坊．壹隅，各首2名買家每位可獲贈價值1萬港元的海上假期禮券。至於啟德天瀧的首2名買家，則獲贈價值約8萬元的海上假期禮券。
●石硤尾緹外周日招標發售四房分層戶
嘉里建設(00683)旗下位於石硤尾龍駒道3號的緹外，新近發出銷售安排，落實周日(22日)以招標形式發售第6座5樓A室分層單位，實用面積為3,731方呎，屬四房四套房加雙工人房間隔，連兩個住宅停車位。該單位將於當日上午11時招標，下午1時隨即截標。
●何文田128 WATERLOO下周一賣11伙
萊蒙國際(03688)及俊和合作發展的何文田128 WATERLOO，周四(19日)推出最新銷售安排，落實下周一(23日)、重陽節起分別以價單形式發售6伙及招標出售5伙。萊蒙國際副總經理陳偉峰表示，上述將發售的11個單位，涵蓋一房至四房戶型。資料顯示，該批單位實用面介乎342至1,258方呎。當中面積最大的單位為16樓H室，屬四房間隔，將招標出售。
●屯門掃管笏凱和山一房售394萬元
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，新近以394.1萬元售出第5座8樓B室，實用面積370方呎，一房間隔，呎價約10,651元，買家以靈活建築期付款入市。發展商指，項目項目自10月起約兩周多連沽6伙。