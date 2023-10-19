莎莉蛋糕就快無得食？生產商陷財困冀白武士拯救

就算未食過，都應該聽過超市有售嘅一種冷凍甜品，品牌叫做莎莉蛋糕，有啲資歷嘅讀者相信更可以即時唱出佢嗰句廣告歌。不過，呢隻經典甜品可能要面臨停產嘅命運！

點解？因為莎莉蛋糕生產商Sara Lee Holdings喺澳洲進入咗破產程序嘅初段——自願管理(Voluntary administration)。所謂自願管理，係公司陷入財困、還唔到錢時嘅一種手段，簡單嚟講係向外聘請管理人入嚟，睇吓點樣去解決財困問題。

今次負責嘅顧問公司FTI Consulting就話，已經同管理層同員工傾過，現時會維持營業同生產；又話已經即時啟動出售同重組嘅程序，相信會吸引到唔少有興趣嘅準買家喎。

Sara Lee由美國人Charles Lubin喺1949年創立，名字同佢當時8歲嘅女兒同名，寓意係希望產品同佢個女一樣咁完美，最終Lubin喺1956年將公司賣盤。1971年，公司轉戰到澳洲生產。今次呢間公司有機會執笠，真係觸動咗好多粉絲嘅神經，畢竟以前社會物質供應唔多，莎莉蛋糕係唔少港人與家庭嘅共同回憶，如果真係執咗確實係可惜。絲絲喺度都要引用佢廣告歌，講句：「莎莉，多謝你！」