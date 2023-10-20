東方日報B1：A股近一年低　恐再尋底

內地交出一份遠勝預期的第三季經濟數據後，市場依然不買帳。外資周四再經滬、深股通淨掟近120億元(人民幣•下同)A股，拖累滬綜指單日跌1.74%，險守3,000點大關，兼創11個半月新低，3,000點「保衞戰」再度打響！不過，市場對於後市並不樂觀，警告一旦失守防線，則可能低見2,850點。

滬綜指周四開市報3,043點，已插穿8月底宣布印花稅減半等救市措施前的底部，之後不斷尋底，一度插至3,004點，創去年11月之後新低，全日報3,005點，跌1.74%。深成指以接近全日低位9,655點收市，跌1.65%，是2019年12月之後收市新低。深圳創業板指數報1,913點，跌1.28%，為2020年4月之後新低。

滬深兩市有1,135隻個股上漲，3,766隻個股下跌，兩市成交約8,127億元；外資周四再經滬、深股通淨沽出117.04億元A股，月內累計淨沽355.43億元。

白酒、銀行股領跌，貴陽銀行、平安銀行及渝農商行等均跌逾3%；農林牧漁亦捱沽，牧原股份一度觸及每日10%跌幅下限，全日仍跌8.72%，海大集團、北大荒、海利生物跌約4%。

被喻為A股新股王的電動車電池製造商寧德時代公布，第三季度營業收入1,054億元，按年增長8.28%；淨利潤為104.28億元，按年增長10.66%。今年首3季度淨利潤按年增長77.05%，至311.45億元。

華晉證券資產管理投資總監馮宏遠表示，官方明言第四季經濟只要增長4.4%便可達全年增長目標的言論，讓救市憧憬頓時消失，之前博政府救市的投資者自然離場，且財富效應指標之一的績優股如貴州茅台、格力電器等捱沽，更讓市場情緒轉差。

大華繼顯執行董事梁偉源指，A股吸引力大減，問題在於與房地產相關的經濟數據都差過預期，房企銷售及違約一日未能解決，都難以給予市場足夠信心。

如今滬綜指距離3,000點重要關口只有半步之遙，梁偉源指，現在市場都頗為擔心，因為一旦失守這防線，技術上恐要回調3至5%(即插至最多約2,850點)，馮持類似觀點，預期下一底部在2,850點左右，直言形勢不太樂觀。

不過，中金公司表示，當前市場仍在經歷從「政策底」到「市場底」的過程，投資者情緒扭轉需時，但對後市表現不必過於謹慎及悲觀，又謂第四季可能是政策發力的重要窗口期。梁指，就算第三季數據都好過預期，並不代表中央會停止救市，至少內房板塊仍需要更多的支持。

瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤認為，今年內將不會出台大規模財政刺激政策，又引述高頻數據指9月和10月上半月主要城市房地產銷售小幅改善，十一長假期數據表明居民消費持續復甦，預計未來幾個月房地產活動將逐漸企穩。因應第三季數據好過預期，把今、明兩年經濟增長預測上調至5.2%及4.4%。