美要求紅杉資本提供在華高科技投資

英媒報道，美國眾議院中國專責委員會主席Mike Gallagher和民主黨眾議員Raja Krishnamoorthi在一封致紅杉資本的信中表示，要求紅杉資本提供自身及其前中國子公司自2010年以來，在人工智能研發、機器學習、晶片和量子的團體的投資和其他高科技領域的投資細節，這些團體在中國為總部，又或在中國有重要業務。

信函中美國議員質疑紅杉資本分拆紅杉中國的決定，是否會使部分資本流動免受美國監管審查；又指紅杉中國依靠有限合夥人（其基金的投資者）為交易融資，因此分拆不會阻止美國機構投資者繼續投資紅杉中國，還可能取消紅杉資本為評估旗下公司的投資而建立的國家安全審查機制。

紅杉資本則指，將仔細研究有關信函後再作回應，並指紅杉成立以來，旗下的每個實體都是獨立，有獨立的投資團隊，管理自己的基金，並作出獨立的投資決策。