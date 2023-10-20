【東方日報產評】中美加速大脫鈎　全球經濟有排愁

今年尚有兩個多月就完結，回顧近10個月的時間，中美關係非但未有改善，美國對中國的各種制裁還不斷升級，並在國際上搞圍堵，加大中國經濟的下行壓力。之不過，觀乎內地最新公布的首3季經濟數據，經濟活動仍然正常運作，可見今次美國確實遇上一個難纏的「勁敵」！既然未能一下子甩掉對手，美國寧願兩敗俱傷，都要繼續走與中國全面脫鈎之路，自毀美元霸權賴以維持的全球化發展模式。中國既要爭取應有的話語權，只有敢於擔當，奉陪到底，但也意味這可能為時以10年計的博弈，全球經濟都難有好日子過！

本月，美國再收緊對高端晶片供華的禁令，並開始對投資中國科企的私募基金等資本「翻舊帳」，以阻嚇國際資本進入中國科技投資領域，基本上就是全面封殺中國科技發展。不過，這幾年美國不停打壓，不見得令中國科技業崩潰，反觀本季以來華為與蘋果公司在智能手機市場正面交鋒，證明中國科技業最大本錢是中國大市場，自能找到發展的空間。

除了科技脫鈎外，貨幣也是中美博弈一個主戰場。最新數據顯示，人民幣在國際支付的應用佔比進一步提升，並超越歐元，成為全球第二大主要貨幣。

事實上，中國是全球最大的貿易國，美國愈是要搞壁壘、設高牆，中國與貿易夥伴就有更大的動力以非美元進行支付結算。美國是要為美元倒米，去美元化不再是偽命題，而是一個正在提速發展的國際新趨勢。

此外，正正由於中美的貿易量趨跌，中國與貿易夥伴交易時使用的美元亦在減少，中國減持美國債券，來得並不意外，相信這個趨勢會持續。美債少了一個海外大買家，但美國政府財政赤字已猶如天文數字，得靠持續發新債冚舊債來維持營運，故現實是，美國短期內根本無法退出加息周期，即使暫停加息，也不等於好快會減息，高息環境必要維持，否則美元匯價看跌，美國的舉債能力亦會成疑，信用危機是美國不能承受的痛。

兩強鬥下去，相信得以10年計的時間，才會見階段性結果。過去全球化、自由市場運作下，國際資金、人才與技術交流頻繁，如今卻變成「斷裂」，影響將反映在企業的盈利倒退上，繼而就反映在企業削減資本開支，縮減經營規模，惡性循環的結果是經濟產值萎縮，金融市場動盪，最終將會對由美元主導的金融體系帶來前所未有的挑戰。

在這個局面下，全球有難，中國不可能無傷。不過，所謂「不破不立，破而後立」，眼前的發展模式若不可持續，全球得積極共同治理，重塑出新的方式發展。中國的資本帳未全面開放，可一定程度隔絕外部風險傳導，另一方面則可藉着「美元之亂」的背景，加快推動人民幣國際化，且中國金融業改革開放已站在新起點，能為國際資金提供更可靠、更具可測性的出路。得耐心等候這全球資金大挪移的一幕上演，也將成為中美世紀爭霸的一個重要里程碑！