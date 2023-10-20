瑞銀：電動車電池回收業有錢途

在中國內地當前宏觀經濟疲軟和全球供應鏈去風險的情況下，內地鋰電池(LiB)回收因增長可見度高而成為亮點，這主要受惠於內地的原料供應為全球最高。該主題將進一步獲得幾項有力因素支持，如電動車/電動車電池需求上升、國家安全考慮、良好的政策環境、長期金屬供應短缺以及有利的環境和社會影響。預計2023至2030年，內地LiB回收行業收入年均複合增長率將達18.7%，到2030年年收入達到950億元人民幣。

LiB回收的關鍵前提是可回收原料的可得性，主要來自電池生產中的廢料和用完廢棄的LiB，兩者都呈增長勢頭。至2030年，內地的LiB年供應量年均複合增長率將達17%，屆時將迎來第一波大規模電動車退役潮。由於可在回收過程中獲取值錢的材料，因此即使沒有補貼，LiB回收通常也能有盈利。

能提供金屬資源二次供應

此外，由於填埋或不當處置LiB可能導致嚴重的環境和社會危害，回收成為受青睞的處理方法，增強了該行業增長的能見度及確定性。LiB回收也將對金屬供應產生二次影響，因為這將帶來額外的供應，並且比某些形式的初次開採具有成本優勢。除內地外，注意到歐盟和美國推出支援電池回收目標和激勵措施，助力電池回收。故此，電池廠商和電池材料企業將是主要受益者，因為LiB回收將貢獻增量收入，促進多樣化。

不少人對此行業興趣濃厚，問題涉及市場競爭。對大多數投資者來說，這是個新話題，也是令許多投資者興奮的話題，特別是與內地其他利潤率相對較低的綠色行業相比。大多數投資者看好該主題與國家安全以及環境、社會效益相契合，雖然有人質疑內地電動車和動力電池過剩的情況是否會減緩可回收材料的增長。

投資者關注利潤率，特別是未來產能增加和競爭帶來的潛在影響。一些投資者關注金屬價格(尤其是鋰)會否損害未來回收利潤率。在商業模式上，有些投資者希望進一步了解價值鏈各環節之間的利潤分配：原料生成、收集、加工(黑粉)和金屬回收，其他引起興趣的領域包括原料採購途徑和議價能力，以及對技術壁壘的深入了解。

大多數投資者都認為，回收最終可能影響鋰鎳鈷(主要回收金屬)的供應和定價。但對於回收金屬的純度以及它們的品質是否與開採自礦區的金屬相同存在疑問。雖然多家公司表示已使用回收製成的化學品來生產正極和前驅體，但一些業內人士質疑它們的純度是否足以製造電動車電池，尤其是鋰；更低的純度可能使回收材料的應用範圍受到更大限制(如僅適用於儲能電池)。

冀建回收原料國際供應鏈

另一個感興趣話題是與初次開採相比，回收的相對成本。當中注意到回收鋰的加工成本可能低於某些形式的鋰開採──特別是鋰雲母，其次是鋰輝石。投資者希望獲得回收(收集、加工和金屬回收)與初次開採(採礦和金屬提取)的同口徑成本比較。

投資者希望了解能否建立起回收原料或成品的國際供應鏈，以及內地以外的增長潛力。特別關注電池原料和化學品成品是否將進口自內地或從內地出口，這可能產生進一步二次影響。雖然普遍的觀點是歐美鋰電池回收的發展會晚得多，但逐漸看到這些市場出現了相關規劃和活動。

為布局該主題，尋找鋰電池回收可能成為主要收入來源的公司。整車廠商和原料回收商被視為該主題的另外兩個潛在受惠群體，尤其是考慮到2026至2030年電動車退役預計將帶來更多原料。

瑞銀亞太區可持續發展研究主管 胡炳熙