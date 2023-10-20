道指跌250點　油金受捧

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.29%，報106.25；港匯見7.8238；離岸人民幣(CNH)報7.3353；美元兌日圓處149.81；歐元報1.0583，英鎊報1.2141。金價處1,978.7美元。布油報93.04美元，紐油報89.25美元。比特幣(Bitcoin)升1.1%，報2.86萬美元。道指期貨跌40點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水40點。

●道指收報33,414點，跌250點或0.75%；標指收報4,278點，跌36點或0.85%；納指收報13,186點，跌128點或0.96%。

●港股ADR指數按比例計算，收報17,308點，升13點或0.08%。

●10月恒生指數夜期收報17,294點，升4點，低水2點，成交18,270張。

●紐約期油收報每桶89.37美元，升1.05美元或1.19%；倫敦布蘭特期油收報每桶92.38美元，升0.88美元或0.96%。

●紐約期金收報每安士1,980.5美元，升12.2美元或0.62%。

●英國富時100指數收報7,499點，跌88點或1.17%；德國DAX指數收報15,045點，跌49點或0.33%；法國CAC指數收報6,921點，跌44點或0.64%。

●日本9月核心CPI按年升2.8%，高於預期。

●美國上周首領失業救濟人數19.8萬人，少過預期。

●美國9月成屋銷售跌至396萬戶，創2010年以來新低。

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