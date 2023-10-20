人行維持10月份1年及5年期LPR　淨投放7330億人幣破紀錄

中國人民銀行公布，將10月份1年期及5年期貸款市場報價利率(LPR)分別維持在3.45厘及4.2厘不變，符合預期。

另外，人民銀行周五(20日)進行8,280億元人民幣(下同)7天期逆回購操作。另同日有950億元逆回購到期。人行周五淨投放7,330億元，規模創紀錄新高。

隨着資金面受政府債、信貸等因素擾動持續維持偏緊狀態，人行周一在10月的中期借貸便利(MLF)續作中選擇了加量投放，同時由於中標利率保持不變，市場預期本月LPR大概率將按兵不動。今年以來，1年期LPR累計下調20個基點；5年以上LPR下調幅度為10個基點。

民生銀行首席經濟學家溫彬指出，10月信貸維持一定景氣度、月繳稅及月末因素影響，機構融出心態相對謹慎，資金面短期暫難回寬鬆格局。為此，MLF加量續作有其必要性，有助於平滑各因素對流動性的衝擊，平穩市場波動，並緩解銀行機構的謹慎預期，繼續強化對實體經濟的支持。

溫表示，6月和8月LPR報價調降將基本消耗前期存款利率下調、減息等帶來的負債成本改善空間，伴隨存量貸款滾動重定價，以及近期市場負債成本上行，銀行淨息差壓力將再度加大，承壓狀態難改，也沒有再度下調LPR報價的動力與空間。