鮑威爾暗示短期不加息　警告通脹仍有升溫風險

外媒報道，聯儲局(Fed)主席鮑威爾發表演說時表示，有更多證據表明經濟增長持續高於趨勢，或是勞動力市場的緊張狀況不再緩解，可能會使通脹面臨升溫的風險，屆時可能需要進一步收緊貨幣政策。他重申，聯儲局將謹慎行事，在「做得太多」和「做得太少」之間保持平衡。

鮑威爾強調，考慮到不確定性和風險，以及目前已經取得的進展，委員會正在謹慎行事。最近幾個月的數據顯示，聯儲局在實現保持通脹穩定和強勁就業這兩個目標方面正在取得進展，暗示不會在11月的政策會議上加息。

鮑威爾的講話與他的同事們近日的言論相呼應。其他聯儲官員表示，準備在下次會議上保持短期利率不變。某程度上是因為過去一個月長期利率上升，可能會令經濟放緩，如果借貸成本保持高位，實際上便等同於加息。

聯儲官員近期發言時都呼籲保持耐心，在評估經濟方向及通脹速度，以確定是否需要再次升息時，表明需要謹慎行事。鮑威爾指出，「做得太少」可能會讓高於目標的通脹變得根深蒂固，最終需要貨幣政策以高昂的就業成本為代價，讓經濟承受持續更久的通脹。「做得太多」則可能對經濟造成不必要的損害。

鮑威爾表示，現在通脹仍然過高，過去幾個的良好數據開始建立起通脹正在持續回落，聯儲局有實現目標的信心。但他指出，作為主要評估指標之一的通脹率，在9月仍維持在3.7%，幾乎是央行目標的兩倍，強調聯儲局仍致力於將通脹率降至2%。

被問及包括巴勒斯坦激進組織哈瑪斯和對以色列的襲擊，為經濟帶來新的地緣政治風險，鮑威爾表示，聯儲局的作用是監測這些事件對經濟的影響，現在仍充滿不確定性。