【高盛推介】港交所放榜　輪證部署

高盛(亞洲)有限責任公司：港交所今天(20日)公布業績，雖然港股上季日均成交額不足1,000億元，但市場認為受惠於高利率環境，投資收益淨額有望上升，預期第三季純利介乎27.57億元至29.42億元，按年上升21.8%至30%。市場同時關注下周的施政報告會否提出支持股市流動性的政策。

港交所今早低見280元的近1個月低位，現報280.8元，下跌約0.6%。

另外，中國平安將於下周五(27日)公布業績，有券商預料第三季內險壽險銷售增長放緩，仍以平安為行業首選。平安亦低見40元的今年低位，現報40.6元，下跌約0.7%。

觀察個股輪證資金流向，近日資金流入港交所及平安好倉，過去5個交易日分別有約1,400萬及500萬元流入。其中港交所好倉更是同期三大資金流入的個股產品之一。

港交購19442，行使價310.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿13.2倍，最貼價的中期證條款、高敏感度。

港交購18367，行使價326.2元，2023年12月20日到期，實際槓桿15.5倍，行使價360元以下、2個月期以上最高槓桿產品之一。

港交沽17273，行使價290元，2023年12月15日到期，實際槓桿9.3倍，貼價、高敏感度。

平安購19521，行使價55.05元，2024年2月15日到期，實際槓桿11.4倍，行使價57元以下、低街貨證最高槓桿。

平安購18307，行使價55.6元，2025年5月22日到期，實際槓桿4.3倍，低面值、高槓桿。

平安沽29272，行使價45.95元，2023年12月20日到期，實際槓桿5.3倍，低面值。

港交所及平安牛熊證條款：

港交牛54249，收回價260元，行使價258元，換股比率500，槓桿比率11.8倍。

港交熊52033，收回價320元，行使價322元，換股比率500，槓桿比率7.1倍。

平安牛59878，收回價35元，行使價34.4元，換股比率100，槓桿比率6.2倍。

平安熊63885，收回價60元，行使價60.6元，換股比率100，槓桿比率2.2倍。

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