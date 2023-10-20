【高盛推介】港交所放榜 輪證部署
2023年10月20日 10:35
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高盛(亞洲)有限責任公司：港交所今天(20日)公布業績，雖然港股上季日均成交額不足1,000億元，但市場認為受惠於高利率環境，投資收益淨額有望上升，預期第三季純利介乎27.57億元至29.42億元，按年上升21.8%至30%。市場同時關注下周的施政報告會否提出支持股市流動性的政策。
港交所今早低見280元的近1個月低位，現報280.8元，下跌約0.6%。
另外，中國平安將於下周五(27日)公布業績，有券商預料第三季內險壽險銷售增長放緩，仍以平安為行業首選。平安亦低見40元的今年低位，現報40.6元，下跌約0.7%。
觀察個股輪證資金流向，近日資金流入港交所及平安好倉，過去5個交易日分別有約1,400萬及500萬元流入。其中港交所好倉更是同期三大資金流入的個股產品之一。
股價回落，現時部署宜重新審視產品條款，以較貼價證作部署。行使價310元附近是現時最貼價的中年期港交所認購證條款，當中可留意購(19442)，是高敏感度的產品。槓桿較高則可留意輕微價外港交所購(18367)，是行使價360元以下、2個月期以上最高槓桿產品之一，亦是低面值選擇。看淡可留意貼價、高敏感度沽(17273)。
港交購19442，行使價310.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿13.2倍，最貼價的中期證條款、高敏感度。
港交購18367，行使價326.2元，2023年12月20日到期，實際槓桿15.5倍，行使價360元以下、2個月期以上最高槓桿產品之一。
港交沽17273，行使價290元，2023年12月15日到期，實際槓桿9.3倍，貼價、高敏感度。
平安認購證方面，行使價55元附近是昨日最活躍的平安認購證，屬中期輕微價外，當中可留意購(19521)，是行使價57元以下、低街貨證中最高槓桿。看淡平安的投資者可留意中期輕微價內證(29272)，由於此產品年期較輕微價外證短，加上換股比率50兌1，所以面值較低，是現時最低面值條款。
平安購19521，行使價55.05元，2024年2月15日到期，實際槓桿11.4倍，行使價57元以下、低街貨證最高槓桿。
平安購18307，行使價55.6元，2025年5月22日到期，實際槓桿4.3倍，低面值、高槓桿。
平安沽29272，行使價45.95元，2023年12月20日到期，實際槓桿5.3倍，低面值。
港交所及平安牛熊證條款：
港交牛54249，收回價260元，行使價258元，換股比率500，槓桿比率11.8倍。
港交熊52033，收回價320元，行使價322元，換股比率500，槓桿比率7.1倍。
平安牛59878，收回價35元，行使價34.4元，換股比率100，槓桿比率6.2倍。
平安熊63885，收回價60元，行使價60.6元，換股比率100，槓桿比率2.2倍。
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